Tous et toutes en selle en Val-de-Marne !

Réponse adaptée aux besoins en mobilité dans un contexte de crise sanitaire, le vélo est aussi bon pour votre santé, votre environnement et votre porte-monnaie !



Piste cyclable sanitaire à Villejuif ; crédit : © Eric Legrand

Découvrez les dispositifs mis en œuvre pour faciliter l’usage du vélo en Val-de-Marne : nouvelles pistes cyclables, s’équiper en électrique, dispositifs d’accompagnement.

Itinéraires cyclables

Le Département a aménagé cinq itinéraires cyclables sanitaires. Plus d’informations sur ces pistes.

Pour plus d’informations sur l’avancée du réseau des pistes cyclables, une carte dynamique est consultable sur le site geo.valdemarne.fr.

Aide à l’achat d’un vélo électrique

Île-de-France Mobilités met en place pour les Franciliens achetant un vélo électrique depuis le 1er décembre 2019 une aide permettant de financer le coût du vélo et de ses accessoires (antivol, casque) plafonnée à 500 € pour un vélo à assistance électrique et 600 € pour un vélo cargo.

Pour plus d’informations sur le site d'Île-de-France Mobilités

Location d’un vélo électrique

En plus des systèmes de location de vélo classique ou électrique en libre-service existant sur de nombreuses communes du Val-de-Marne, il est également possible de louer un vélo à assistance électrique à travers le service Véligo Location.

Le principe ? Louer un vélo à assistance électrique (VAE) pendant 6 à 9 mois pour 40 € par mois, entretien et application mobile de guidage inclus. Une prise en charge de 50% par l’employeur est possible (sous conditions).

Points de retrait et modalités sur Véligo Location