Mon collège 3.0

Vous utilisez Internet pour travailler ? Vos enfants aussi ! Les 104 collèges du Val-de-Marne sont désormais raccordés au très haut débit, via la fibre optique, et seront bientôt tous équipés du réseau wifi. Quand les professeurs s’emparent des outils numériques, les élèves adorent et nous aussi… Cliquez, on vous emmène.

Les élèves utilisent l'Ordival pendant les cours - Photo : M.Lumbroso

Votre fils passe son temps sur un jeu vidéo ? Oui, il révise son cours. Votre fille regarde le film des vacances en Grèce de sa copine ? Non, elle prépare un exposé sur le Parthénon. Pas vraiment convaincu quand votre ado vous affirme qu’il travaille alors qu’il a les yeux rivés sur l’écran de sa tablette ou de son téléphone ? Ne soyez pas trop étonné : dans les collèges du Val-de-Marne, de plus en plus d’enseignants s’appuient sur les outils numériques pour faire cours autrement.

Branchés les collèges du Val-de-Marne ? Oui ! Depuis décembre 2016, tous les établissements sont raccordés à la fibre optique et d’ici à la fin 2018, tous ceux qui en ont fait la demande disposeront de connexions wifi. « La fibre permet un accès beaucoup plus rapide aux informations et l’utilisation simultanée de contenus numériques, présente Frédéric Callard, chef du service départemental des réseaux et télécommunications. Télécharger une vidéo prend aujourd’hui moins d’une minute au lieu d’un quart d’heure ! Plusieurs professeurs et personnels de l’administration peuvent utiliser Internet en même temps, ce qui n’était pas toujours pas possible avant. » Fibre optique jusqu’au collège, réseau filaire ou wifi dans l’enceinte de l’établissement (avec code d’accès sécurisé), tableaux numériques, vidéoprojecteurs tablettes ou ordinateurs confiés à tous les collégiens : le Département du Val-de-Marne fait le pari des nouvelles technologies.

Des collégiens utilisant leur Ordival - Photo : M.Lumbroso

Au collège Daniel-Fery, à Limeil-Brévannes, quelques clics vous emportent sur une autre planète : vous devez l’explorer, trouver les points communs avec la Terre, chercher des signes de vie, observer le climat ou la durée de la nuit. Bienvenue dans la classe de Frédéric Véron, expert en sites Internet, et surtout professeur de sciences de la vie et de la terre. Un autre clic et le Captain Géo vous connectera aux cours de la semaine dernière, aux devoirs à faire, et même à des quiz pour réviser le brevet.

« J’utilise le numérique tous les jours : c’est quand même plus intéressant de regarder la terre depuis google earth ou d’entendre parler un personnage historique dès lors qu’il y a des archives, raconte Marie-Astrid Deweerdt, professeur d’histoire-géographie. Je demande beaucoup d’exposés et les élèves ont le droit d’utiliser toutes les ressources documentaires. Pour évoquer les philosophes des Lumières, un élève de 4e a fait un montage numérique sur la vie sentimentale de Rousseau ! Un autre, en 3e, s’est filmé en présentateur de JT pour évoquer un candidat aux élections ! À chaque fois, ils combinent des images, du son, de la vidéo et le tout est projeté sur le tableau depuis leur ordinateur. »

Les élèves se servent de l'ordinateur pour leurs devoirs à la maison - Photo : Eric Legrand

Alors bien sûr, les enfants sont (relativement) souvent face à un écran : « les compétences numériques leur seront indispensables et je préfère qu’ils les acquièrent avec moi, qu’ils comprennent par exemple que tout n’est pas vrai même s’ils l’ont vu sur YouTube », ajoute Marie-Astrid Deweerdt. En bonus, les professeurs de Limeil-Brévannes distillent une dose d’humour qui donne envie de travailler. Essayez donc les SVT, le Jedi de Frédéric Véron vous accompagne dès la page d’accueil : « La science est puissante en toi jeune apprenti... ».

Et aussi :