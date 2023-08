0 - 3 ans : 5 conseils pour une rentrée réussie !

Crédit photo : M.Genon

1. En parler avec votre enfant

L'entrée à la crèche ou l'accueil au domicile d'une assistante maternelle est un événement important dans la vie de l'enfant et de ses parents. Pour préparer votre bébé et vous-même à la séparation et à l'entrée dans un rythme de vie différent, nous vous conseillons d'annoncer ce futur changement en le verbalisant, même si votre enfant est tout petit.

2. Se familiariser avec les lieux et les membres du personnel

Assister au préalable au rendez-vous de rentrée proposé par les crèches vous permettra de faire connaissance avec les professionnelles de l'enfance et le nouvel univers dans lequel votre enfant sera accueilli.

A la rentrée, une période de familiarisation va permettre à l'enfant et à vous-même de faire l'apprentissage progressif de la séparation afin de laisser l'assistante maternelle ou le personnel des crèches prendre le relai.

Par la suite, il est conseillé de participer aux divers ateliers organisés par les crèches pour continuer à créer du lien et d'instaurer un climat de confiance entre vous et les professionnelles.

3. Apporter son doudou

Qualifiés par les professionnels d'objets transitionnels, les doudous ou autres objets affectifs vont permettre à l'enfant de faire face à la séparation avec les parents. Ils sont source de réconfort et vont aussi aider l'enfant à ne pas perdre ses repères et à s'adapter plus facilement à un nouvel environnement. Nous vous conseillons donc de confier un objet affectif à votre enfant.

4. Favoriser les habits amples et souples

Habiller son enfant de manière à favoriser la liberté de mouvement. Chacun est libre d'habiller son enfant comme il le souhaite. Toutefois, l'idéal est de choisir des vêtements dans lesquels les enfants vont pouvoir s'exprimer, car au cours de leurs divers apprentissages, la découverte de leur corps et de ses compétences sont des éléments d'une grande importance. Les habits étroits fabriqués dans une matière rigide sont déconseillés car ils vont gêner l'enfant qui veut grimper, sauter, enjamber...

5. Rester à l'écoute de votre enfant

L'enfant peut manifester des réactions aux importants bouleversements qu'il subit à l'occasion de l'entrée en crèche ou chez une assistante maternelle. La période de familiarisation permet généralement d'appréhender cette étape, en créant du lien entre parents-enfant-professionnelles, mais elle peut être prolongée de quelques jours, si nécessaire. L'enfant s'adapte à son environnement avec des adultes qui s'adaptent à ses besoins.

Les parents, premiers témoins des manifestations de troubles psychiques, doivent être vigilants et à l'écoute de leur enfant. Pour soutenir les parents et aider l'enfant à traverser les phases de séparation ou de situations particulières, les équipes de PMI proposent différents espaces d'accompagnement : accueils parents-enfants, consultations...

Dans les crèches départementales, des agents identifiés Référents Santé et Accueil Inclusif (RSAI), ainsi que des médecins, psychologues et psychomotriciens viennent en appui des équipes pour garantir le meilleur environnement possible aux enfants ayant des besoins spécifiques.