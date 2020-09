À quoi ça sert un doudou ?

@Eric Legrand

Cet article a été préparé avec des pscyhologues travaillant dans les centres de PMI et crèches départementales.

Pourquoi l’enfant a-t-il un doudou ?

Le besoin d’un doudou apparaît généralement entre 4 mois et 1 an. C’est le moment où l’enfant commence à prendre conscience qu’il est un être distinct de sa mère. Il investit alors d’une manière particulière un objet qui symbolise le lien avec sa mère. Appelé « objet transitionnel », il l’aide à faire la « transition » entre sa maman et lui-même, entre son monde intérieur et le monde extérieur. Un rempart protecteur bien utile pour faire face à l’inconnu.

À quels moments en a-t-il besoin ?

Cet objet lui apporte une sécurité intérieure et l’aide à affronter les moments de séparation avec ses parents : au moment de s’endormir, à la crèche ou chez l’assistant ou l'assistante maternelle… Toutes les séparations qu’il vivra de manière sereine lui permettront de développer des stratégies d’adaptation tout au long de sa vie. Le doudou aide aussi l’enfant à aborder les situations inconnues, comme la visite chez la ou le médecin. Véritable petit compagnon, il le réconforte et le console dans les moments de tristesse, d’inquiétude, de fatigue.

Tous les enfants ont-ils un doudou ?

Non, cela n’est pas systématique. Certains enfants se sentent suffisamment en sécurité pour s’en passer. Ceux qui sucent avidement leur pouce ou leur tétine paraissent être plus nombreux à ne pas choisir de doudou. On observe chez ces derniers des petits gestes ou rituels qui les aident à s’apaiser, comme se balancer, se tortiller les cheveux, toucher une étiquette…

Un doudou… jusqu’à quand ?

Il n’y a pas d’âge. C’est l’enfant qui choisira le moment où il l’abandonnera. L’adulte pourra lui proposer de le déposer à certains moments de la journée en le rassurant et en le responsabilisant. L’enfant s’en détachera lorsqu’il aura intériorisé le sentiment de sécurité que lui procurait le doudou. Ce dernier se transformera alors en compagnon de jeu puis deviendra un souvenir.

"L’important est que l'enfant trouve un moyen de se rassurer et de développer des rituels de réconfort en l'absence de son ou ses parent(s) et ceux-ci doivent l'aider à le faire. Mais l’enfant a besoin de l’attention des adultes, même si son doudou lui permet de s’apaiser dans certains moments. Le doudou est nécessaire mais ne remplace pas le réconfort apporté par les parents ou les adultes prenant soin de lui."