L'alimentation des tout-petits : mode d'emploi

Entre 4 et 6 mois, après une alimentation exclusivement basée sur le lait, votre enfant découvre progressivement de nouveaux aliments. C’est ce que l’on appelle la "diversification alimentaire". Voici quelques repères pour réaliser ce passage en douceur et dans le plaisir !



Cet article a été préparé avec des professionnelles et professionnels de santé du Conseil départemental du Val-de-Marne. Il convient d'adapter ces recommandations en fonction des goûts de votre enfant, de son appétit et de son poids. Demandez conseil au médecin qui suit votre enfant.

L'alimentation d'un enfant de 4 à 6 mois

Avant 4 mois, l’enfant a besoin de boire exclusivement du lait pour couvrir ses besoins. Après 6 mois, le lait ne les couvre plus suffisamment.

« Cette période correspond à une “ fenêtre de tolérance ” idéale pour introduire des aliments nouveaux. Avant, c’est trop tôt et après, c’est un peu tard, en raison des risques d’allergie et de carences nutritionnelles » Dr Sheila Viola, pédiatre et directrice adjointe de la protection maternelle et infantile (PMI) au Département du Val-de-Marne.

La diversification alimentaire jusqu'à l'âge de 10 mois

Jusqu’à 10 mois environ, le lait reste la base de l’alimentation de votre enfant. Aussi, réduisez tout doucement le lait pour arriver vers l’âge de 8 mois à deux repas diversifiés et deux tétées ou biberons de lait par jour.

Des légumes et des fruits à partir de 4 mois révolus



Introduisez un seul aliment à la fois pendant 3 jours, afin de repérer d’éventuelles allergies et d’habituer l’enfant aux nouveaux goûts.

Commencez par de petites quantités au repas de midi en purée maison ou en petit pot : une cuillère à café le premier jour, 2 le lendemain, puis 60 à 70 grammes le troisième jour .

Privilégiez la cuisson vapeur, sans ajouter de sel, ni de sucre.

Des protéines le midi, à partir de 5 mois révolus

Au départ, mixez après la cuisson la viande, le poisson ou l'oeuf et mélangez cette mixture à la purée de légumes.

Testez ces aliments les uns après les autres, de la mème manière que pour les fuits et les légumes précédemment. Une à deux cuillères à café par jour suffiront.

Vous pouvez introduire le gluten à partir de 5/6 mois, en augmentant très progressivement les quantités.

La pomme de terre à partir de 6 ou 7 mois

Lorsque la pomme de terre est cuite à la vapeur, moulinée et mélangée à la purée de légumes, elle en adoucit le goût. Évitez de l’introduire avant 6 mois car le bébé ne la digère pas bien. Vous pouvez laisser tremper la pomme de terre quelques minutes dans l'eau pour enlever l'amidon et pour favoriser sa bonne digestion.

Un repas type

Le matin Déjeuner Goûter Soir Biberon de 180 ou 210 ml d’eau + 6 ou 7 cuillères mesure de lait 2ème âge + céréales infantiles avec gluten (au maximum : 4-5 cuillères à café) 130 à 200 g de purée : légumes + 1 à 2 cuilères à café de viande ou du poisson ou de l'oeuf. Ajouter 1 cuillère à café d’huile. Dessert : ½ à 1 pot de dessert lacté ou biberon de lait ½ à 1 pot de 130 g de fruits cuits. Biberon de 180 ou 210 ml de lait + 6 ou 7 cuillères mesure de lait 2ème âge Biberon de 180 ou 210 ml d’eau + 6 ou 7 cuillères mesure de lait + céréales infantiles avec gluten, de préférence aux légumes (au maximum : 4-5 cuillères à café)

L'alimentation d'un enfant de 10 à 12 mois



Avec l'introduction des premiers morceaux, votre enfant découvre les pâtes, le riz, le pain.

Débutez avec de petits morceaux, dont vous augmenterez progressivement la taille. Cette étape est importante sur le plan physiologique car l’enfant apprend à mastiquer.

Pensez à lui proposer de l’eau à chaque repas solide.

Vers l'âge d'un an, votre enfant a une alimentation variée, qui va se rapprocher petit à petit de la vôtre, mais dans des quantités adaptées à son âge.

Jusqu’à 3 ans, il a encore des besoins spécifiques : il mange moins gras, moins salé, moins sucré et continue à boire beaucoup de lait.

Un repas type