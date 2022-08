Comment parler de la guerre avec son enfant ?

Crédit photo : Manfred Steger / Pixabay

Quelle attitude adopter avec votre enfant ?

Le plus important est de se montrer disponible.

Laissez votre enfant exprimer ce qu’il a vu ou compris.

Aidez-le, au besoin, à nommer ses émotions en formulant des hypothèses: "Peut-être, as-tu peur ?".

Observez les changements dans son comportement (sommeil, appétit, façon de jouer, etc.) et restez à l'écoute pour l'accompagner au mieux.

Comment apaiser les craintes de votre enfant ?

Trouvez un moment propice à l’échange et montrez-lui que vous avez confiance en l’avenir. Il doit comprendre qu’il peut poursuivre sa vie d’enfant sereinement. En fonction de son âge, adaptez votre vocabulaire. Expliquez-lui, sans entrer dans les détails, que la "grosse bagarre" est loin et qu’il est en sécurité. Pensez à rester positif, dites-lui qu’il est toujours possible de régler un conflit en discutant.

Que faire si je suis moi-même très angoissé ?

Les enfants, même tout-petits, peuvent ressentir les tensions chez les adultes. Si vous êtes préoccupé, formulez-le simplement à votre enfant pour qu’il comprenne qu’il n’en est pas responsable.

Comment demander conseil ?

Vous pouvez demander conseil au psychologue de votre crèche, centre de PMI ou encore à votre médecin traitant. Renseignements sur http://parents.epe-idf.com.

