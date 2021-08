Des activités pour reconnaître et gérer les émotions de vos enfants

© Djamila Calin

La crèche départementale de la Vallée-aux-Renards, à l’Haÿ-les-Roses, a travaillé sur un projet autour des émotions. Charlène Cassier et Flavia Constante, auxiliaires de puériculture, sont à l’initiative de ce projet. Photos : © Djamila Calin ; © DR

Découvrez le sommaire de cet article :

Exprimer ses émotions de manière apaisée

Être à l’écoute des émotions de son enfant : pourquoi est-ce si important ?

Pourquoi avoir mis en place ce projet à la crèche Vallée-aux-Renards ?

Il arrive parfois d’être déconcerté face aux réactions de ses enfants : un trop plein de colère, des marques d’affection débordantes… Toutes les émotions sont vécues de manière intenses par les plus jeunes. C’est en grandissant que leur cerveau leur permettra de mieux les gérer et de prendre du recul par rapport aux situations vécues.

Afin de les accompagner, nous vous proposons plusieurs activités. Elles sont construites autour des couleurs. C’est une manière simple pour les enfants d’identifier les émotions qu’ils ressentent.

Chaque couleur représente ainsi une émotion :

Le rouge : la colère

: la Le rose : l’ amour

: l’ Le bleu : la tristesse

: la Le vert : la sérénité

: la Le jaune : la joie

: la Le gris : la peur

Vous pouvez utiliser différentes activités pour accompagner les émotions de votre enfant. Au sein du domicile, n’hésitez pas à définir un coin où il peut les exprimer. En cas de colère, il saura qu’il peut y aller. Cependant, il ne faut jamais le laisser gérer seul son émotion, mieux vaut rester à côté de lui pour répondre à ses besoins.



© Djamila Calin

Vous pouvez utiliser des coussins de différentes couleurs pour aider votre enfant à différencier les émotions qu’il ressent.

Expliquez-lui que chaque coussin représente une émotion.

En cas de colère, s’il le souhaite, votre enfant pourra saisir le coussin rouge. Laissez-le le jeter, le serrer contre lui ou vous l’apporter. Parlez avec lui et demandez-lui pourquoi il ressent cette émotion.

Mode d’emploi pour les refaire chez soi

Vous avez besoin de :

Coussins de différentes couleurs

de différentes couleurs Feutre noir indélébile

Préparation :

Sur chaque coussin, dessinez un visage avec une expression différente. Par exemple, le coussin rouge comportera un visage en colère.

Si vous préférez, vous pouvez dessiner des yeux et une bouche sur un tissu, avant de les coudre sur le coussin.



© Djamila Calin

Ces bouteilles aideront votre enfant à extérioriser ses émotions. Il va saisir entre ses doigts un fil de laine. Il peut le tirer avec vigueur ou doucement. Laissez-le agir comme il le souhaite.

Discutez avec votre enfant pour l’aider à décrypter ses émotions.



© Djamila Calin

Mode d’emploi pour les refaire chez soi

Vous avez besoin de :

Petites bouteilles vides

Laine (une laine de couleur par bouteille)

(une laine de couleur par bouteille) Ciseaux

Préparation :

Faire un trou dans le bouchon Insérer la laine dans la bouteille Sorter un petit bout de laine par le trou



© David Merle

Retrouvez notre tuto ici

Le but est simple, il suffit de secouer la bouteille. Votre enfant se calmera en voyant l’eau et les paillettes redescendre.



© Djamila Calin

Cette activité est très simple à réaliser. Il vous faut juste un miroir. Lorsque votre enfant ressent une émotion, invitez-le à se regarder dans le miroir et demandez-lui de vous montrer son émotion dans le miroir.



© Djamila Calin

Une émotion est un ressenti, un phénomène physique assez fort, qui peut provoquer des débordements, même chez les bébés. Chaque enfant dispose de son propre bagage émotionnel et a besoin d’être compris par les autres. Accompagner les émotions et être à l’écoute permet de rassurer l’enfant et surtout de l’aider.

En tant que professionnelles de la petite enfance, notre rôle est aussi d’accompagner et de conseiller les parents qui peuvent se sentir perdus face aux émotions de leurs enfants, précise Sophie de Gaulejac, la directrice de la crèche.

Au retour du premier confinement (en mai 2020), les enfants étaient plus en colère, voire tristes, ils ressentaient beaucoup d’émotions. Alors, on a voulu les aider en étant attentives à leurs besoins, déclare Charlène Cassier, auxiliaire de puériculture.



© Djamila Calin

Ce projet est une déclinaison d’une partie du projet pédagogique de la crèche départementale. Il a été préparé pendant trois mois, l’équipe entière s’est beaucoup mobilisée. Et, finalement, il a aussi aidé les professionnelles à mieux comprendre les enfants.

Nous avions tendance à nous tromper sur les émotions des enfants. Un exemple : un jour une enfant de la section des grands grimaçait, lorsque ses parents l’ont amenée à la crèche. Nous lui avons demandé : "pourquoi tu es triste ?". Mais l’enfant a su dire "je ne suis pas triste, je suis fâchée", explique Flavia Constante, auxiliaire de puériculture.

Maintenant, lorsqu’un enfant ressent une émotion, les professionnelles lui demandent "comment te sens tu ?".



© Djamila Calin

Ces activités ont permis aux enfants d’exprimer leurs ressentis avec des mots. Elles ont été très efficaces. Ils se les sont appropriées et ils savent mieux gérer leurs émotions désormais.

Les enfants s’expriment plus, ils sont contents et fiers. Ils se disent entre eux leurs émotions et cela encourage l’empathie, souligne Amelie Rintjema, directrice adjointe de la crèche.

Le retour des parents a été également très positif. Leurs enfants savent mieux expliquer ce qu’ils ressentent et ils les comprennent mieux.

Il ne faut pas nier l’émotion de l’enfant mais aider à la clôturer, conclut Sophie De Gaulejac.



© Djamila Calin

Si un enfant ne veut pas faire l’activité, il peut à la place respirer, souffler, jeter des objets autorisés etc. Tout moyen qui permet d’exprimer sa colère autrement qu’en criant est bénéfique.