Des livres qui ouvrent l'appétit

PARMI LA SÉLECTION

La soupe aux frites de Jean Leroy et Ella Charbon

École des loisirs (11 €) - À partir de 2 ans Bon appétit de Thierry Dedieu

Seuil jeunesse (14,90 €) - À partir d’1 an À table de Katie Couprie et Antonin Louchard

Éditions Thierry Magnier (12,50 €) - À partir de 3 ans