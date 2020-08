Des livres sur la rentrée des classes

©Agnès Deschamps

Des livres pour les petits

Pour les enfants accueillis en crèche ou chez un ou une assistante maternelle

A ce soir, Jeanne Ashbé, Pastel (10€)

Un album tout en douceur et bienveillance qui raconte la journée à la crèche de deux enfants. Ce matin, Sam, le bébé, arrive avec son papa, et Léa, qui est plus grande, avec sa maman. Sur chaque double page, nous découvrons les activités, les moments de jeux et d’échanges avec les autres enfants, qui rythment la journée. Un album subtil qui fait la belle part à la langue des comptines et à l’imaginaire des tout-petits. Un livre pour dire en mots et en images les paroles rassurantes, et partager avec les enfants, le bonheur des retrouvailles du soir. Jeanne Ashbé est auteure et illustratrice de nombreux albums pour les tout-petits, dont « Bonjour », « Au revoir » et « Parti ».

Deux autres titres de Catherine Dolto-Tolitch - Colline Faure-Poirée, Gallimard (6,50€) :

Les nounous A la crèche

Pour les enfants qui entrent à la maternelle

L’Ecole de Léon, Serge Bloch, Albin Michel (10,50€)

C’est Léon, en personne, qui nous raconte l’aventure de sa découverte de l’école maternelle. C’est drôle, savoureux, et extrêmement bien vu. Les enfants et les adultes y retrouveront leur vécu, pour d’autres ce sera la découverte… On perçoit, au fur et à mesure, l’adaptation de Léon, qui raconte avec détails, la vie de l’école et transmet son envie d’y aller et de grandir. Les enfants partageront son expérience et s’amuseront beaucoup à la lecture de ce livre. L’école est présentée comme un lieu de vie avec ses joies, ses pleurs, les amis, les activités et les chansons. Un album plein d’empathie, à lire et à relire pendant toute l’école maternelle !

Reprendre le chemin de l'école

Premier matin, Fleur Oury, Les fourmis rouges (14€)

Un album tendre pour accompagner avec douceur ce moment délicat du retour à l’école. Roulé en boule sous les fougères, Petit Ours n’a pas envie de se lever pour faire la rentrée des classes. Il a fait un cauchemar, qu’il raconte à Grand Ours tout au long du chemin qui mène à l’école. Sur le parcours qui borde la forêt et longe la rivière, Grand Ours va soutenir Petit Ours « au propre comme au figuré », par ses paroles et son attitude réconfortantes. Un livre pour donner l’envie de découvrir et de grandir. Les illustrations sont lumineuses, pleines de fraîcheur et réalisées aux crayons feutres.

Pourquoi les parents ne peuvent pas rester à l'école

Maman à l'école, Eric Veillé, Acte Sud (13,50€)

Une petite fille fait son entrée à l'école. Pour elle, pas question de laisser partir sa maman qui l'a accompagnée. Mais bien vite, celle-ci commence à prendre un peu trop de place ; et, au moment de la sieste, les choses se gâtent... Une manière douce et amusante d'expliquer aux enfants pourquoi les parents ne peuvent pas rester à l'école.

A partir de 6 ans

Pour les enfants qui font leur entrée au CP

Je suis en CP, c’est la rentrée ! Magdalena, Flammarion (5,60€)

Premier tome de la série "Je suis en CP", "C'est la rentrée" est une histoire qui se veut à la fois réaliste et rassurante. Tout en simplicité, ce petit roman évoque les différentes étapes émotionnelles par lesquelles passent les enfants au moment de la rentrée « à la grande école ». Malgré tout, ce livre finit sur une touche positive et rassurante grâce à la maîtresse.

C'est une première lecture basique, donc accessible à tout enfant dès ses premières notions de lecture mais que les parents peuvent aussi lire à leur enfant.

Une histoire loufoque sur une "folle" école

La vérité sur ma folle école, Davide Cali, Hélium (12,90€)

Quand Henri doit faire visiter l’école à une nouvelle élève, c’est le début d’une aventure surprenante et complètement loufoque ! On découvre un prof de math aux équations très très inconnues, un prof de gym très très bizarre, une cour de récréation perchée dans un arbre et une directrice à la coiffure très très étrange… Bref, vous allez découvrir de bien belles surprises dans cette « folle » école et savourer les riches illustrations de Benjamin Chaud, qui fourmillent de détails.

Pour les parents

Papa, maman, ma nounou et moi, Patricia Denat, Erès (12€)

A travers les yeux d'un bébé, cet ouvrage évoque la vie quotidienne des tout-petits chez leur assistante maternelle. S'appuyant sur des témoignages de collègues, de parents, de professionnels de la petite enfance et sur sa propre expérience, l'auteur aborde le métier d'assistante maternelle dans sa globalité et au quotidien, avec ses joies, ses difficultés, ses incertitudes, tout au long des étapes du développement physique et psychologique de l'enfant. Des sujets plus délicats y sont abordés, comme la maltraitance, la négligence professionnelle ou parentale, le manque de formation des assistantes maternelles. Une approche intimiste du métier, élargie à des recherches plus approfondies et prolongée par des conseils et des contacts professionnels.

Le saviez-vous ?

Pour répondre à la compétence obligatoire en matière de lecture publique, le Conseil départemental développe des axes d’intervention complémentaires. Il se singularise notamment par ses actions en direction de la petite enfance. Chaque année, depuis plus de 30 ans, le Département finance ainsi la création d’un livre qui est offert

à chaque nouveau-né val-de-marnais. Retrouvez l'ensemble des actions ici.