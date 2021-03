Des p'tits mômes créatifs !

La Grande Lessive® 2019 à la crèche départementale Jean-Jacques Rousseau de Villeneuve-le-Roi (Photos : Eric Legrand)

Artistes en herbe !

Dans les crèches départementales, les équipes initient les tout-petits aux arts plastiques et les encourage à explorer le monde qu'ils habitent.



Le 25 mars dernier, les enfants des crèches du Dr Lamaze à Villejuif et Jean-Jacques Rousseau à Villeneuve-le-Roi, participaient à La Grande Lessive®, l'occasion rêvée pour ces artistes en herbe d'exposer leurs oeuvres !

Cet événement annuel a été fondé en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier.

Il s'agit d'une installation artistique éphémère déployée tout autour de la Terre. Les participantes et participants sont invités à créer des réalisations plastiques de format A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) qui sont ensuite suspendues à des fils tendus dans les espaces publics ou privés, à l’aide de pinces à linge.

L’exposition dure une journée, habituellement à la fin du mois de mars.

L'édition 2021 à la crèche du Dr Lamaze, à Villejuif



La Grande Lessive® 2021 à la crèche départementale du Dr Lamaze à Villejuif (Photos : DR)

Le 25 mars a vu fleurir des jardins suspendus aux quatre coins de la Terre, thématique de cette édition 2021.

A la crèche départementale du Dr Lamaze à Villejuif, chaque groupe d'enfants a fait ses propres découvertes et laissé libre court à son imagination.

Les parents des jeunes artistes ont pu admirer avec leurs enfants les productions.

Pour le groupe des plus jeunes



C’est le jardin qui est venu à leur rencontre : de la neige dans une bassine, des feuillages, des photos de fleurs… On regarde, on touche, on goûte un peu aussi…

Pour le groupe des moyens

Le jardin est un espace immense à explorer : courir, grimper, descendre et monter l’escalier, rouler, se balancer... Toucher l’écorce des arbres, voir les branches se balancer, sentir le vent, le soleil… Mais aussi, apercevoir les chats et les oiseaux, ramasser des escargots… Tout un monde sensationnel !

Les enfants ont positionné des photos d’eux-mêmes, sur des vues du jardin qu’ils avaient préalablement peintes.

Pour le groupe des grands

Le jardin est un territoire bien connu, avec des recoins pour se cacher, des bâtons pour inventer des histoires, des toiles d’araignée à scruter, des engins roulants pour filer comme l’éclair…

Leurs œuvres d’art ont été réalisées sur le principe du land art, avec des trésors collectés dans le jardin. Ils ont pu visiter l'exposition éphémère avec leurs auxiliaires de puériculture.

Retour sur l'édition 2019 à la crèche Jean-Jacques Rousseau de Villeneuve-le-Roi

Pour l'édition passée, organisée le 28 mars 2019, la crèche départementale Jean-Jacques-Rousseau et l’école maternelle Paul-Éluard de Villeneuve-le-Roi participaient pour la deuxième fois à La Grande Lessive®.

"Une occasion unique pour nous de partager un projet collectif et de tisser des liens avec l’école voisine", soulignait alors Violette De Cock, éducatrice de jeunes enfants à la crèche.

Au fil d’une installation éphémère sur le thème de la couleur, parents, enfants, habitantes et habitants ont alors pu admirer 48 dessins d’enfants exposés dans les airs.

Retour en images.

Photos : La Grande Lessive® 2019 à la crèche départementale Jean-Jacques Rousseau de Villeneuve-le-Roi (crédits : Eric Legrand).