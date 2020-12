Du théâtre pour les p'tits mômes

© David Merle

Cet article est réalisé avec Nathalie TAHAROUNT, éducatrice en crèche départementale.

Le théâtre : quels intérêts pour les petits ?

Le théâtre comporte de nombreux avantages.

Le fait de regarder des pièces de théâtre est un excellent moyen pour les enfants de développer leur imagination et leur créativité. Cela peut aussi susciter des passions chez certains et certaines. Peut-être que votre enfant deviendra féru d’art de la scène !

De plus, en écoutant et en observant les acteurs jouer, les enfants améliorent leur capacité à écouter, à communiquer et à se concentrer.

Le théâtre permet aussi de déconnecter les enfants des écrans (télévision, ordinateurs, téléphones, tablettes…). Pourquoi emmener son enfant systématiquement au cinéma et le mettre devant un écran alors que le théâtre est un spectacle vivant non virtuel aussi passionnant qu’un film au cinéma ?

Convaincues des bienfaits du théâtre pour les enfants, les crèches départementales ont ainsi été à l’origine d’un projet original.

Du théâtre dans les crèches départementales



© David Merle

Les origines du projet

Trois éducatrices de jeunes enfants de crèches départementales ont travaillé avec deux comédiennes pour créer une pièce de théâtre pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Ensemble, elles ont choisi d’aborder la thématique du voyage et de la rencontre, à travers les aventures de Solo, un petit lapin qui part en voyage faire des rencontres.

Ce projet est né du souhait des crèches départementales de proposer un spectacle aux tout-petits. L’occasion de leur proposer une activité originale les changeant des habitudes de la crèche.

Au mois de mars, avant le premier confinement, les crèches départementales du Quartier Parisien à Ivry-sur-Seine et Maisons rouges à Fontenay-sous-Bois ont été les premières à bénéficier d’une représentation.

La tournée du spectacle se poursuit, l’objectif étant que tous les enfants accueillis en crèches départementales puissent le voir.

Le scénario de l’histoire « Les aventures de Solo »

Pendant son voyage, le petit lapin Solo tombe sur un pingouin et un lion, et il va leur demander d’être de leur famille. Le lion et le pingouin lui répondent que ce n’est pas possible car ils sont différents. Solo, déçu, rencontre alors une fée et lui pose la même question. Celle-ci va lui expliquer que l’on peut être de la même famille sans se ressembler.

Aborder la question de la différence en douceur

Véhiculer un message de tolérance

Cette pièce de théâtre permet aux enfants de comprendre certaines choses.

Elle aborde la différence, la particularité ainsi que la solidarité, de manière simple et bienveillante.

Le message véhiculé est le suivant : même si on ne se ressemble pas, on peut être de la même famille. On a aussi le droit d’être différent les uns des autres.



© David Merle

Echanger avec les enfants et les parents

Une fois la pièce jouée, les équipes de la crèche en profitent pour évoquer avec les enfants les notions de handicap, d’adoption ou encore le fait d’avoir deux parents du même sexe.

Lors des transmissions, elles reviennent avec les parents sur la manière dont leurs enfants ont réagi face au spectacle. C’est également l’occasion d’échanger avec eux pour leur démontrer l’intérêt des sorties culturelles en famille : théâtre, musée, musique…. Ces sorties ne sont pas réservées qu’aux grandes personnes !