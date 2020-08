Idées sorties - septembre 2020

Zoom sur

[Dernière mise à jour le 30/07/2020 à 11h30] Réouverture de l'accueil de la MDPH, des EDS, des centres de PMI et CPEF, des crèches départementales... Pour sortir du confinement, le Département du Val-de-Marne prend les mesures nécessaires. Depuis le 11 mai, la réouverture de ses services est progressive et tient compte avant tout de la sécurité du public et du personnel.