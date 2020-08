Nourrissons : quels vaccins obligatoires ?

@MathieuGenon

11 vaccins sont obligatoires pour les enfants de moins de deux ans nés après le 1er janvier 2018. Ils permettent de lutter contre les maladies infectieuses suivantes : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, haemophilus influenzae b, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque, rougeole, oreillons et rubéole.

Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, trois de ces vaccins sont obligatoires : diphtérie, tétanos, poliomyélite.

La vaccination est exigible pour une admission ou un maintien en collectivité (crèches, assistants et assistantes maternelles, écoles, etc.). Les parents doivent ainsi fournir un certificat médical attestant de la réalisation des vaccins ou présenter les pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant.

" En médecine, il n’existe pas de risque zéro, nous faisons toujours une balance bénéfices/risques. Ne pas vacciner un enfant, c’est l’exposer à des maladies graves mais c’est aussi exposer son entourage à ces mêmes maladies. La vaccination est la meilleure prévention aujourd’hui contre les maladies infectieuses, explique le Dr Marie-Noëlle Brelle, médecin de PMI au Département du Val-de-Marne."

Des polémiques ont lieu autour de la vaccination. L’une des conséquences directes est la réapparition du virus de la rougeole depuis 2015. Il est très contagieux puisqu’une personne atteinte peut contaminer 15 à 20 personnes et il peut avoir des complications neurologiques et pulmonaires graves, parfois mortelles. Or, il n’existe pas de traitement quand la maladie est déclarée, seule la vaccination permet de se protéger du virus. Il s’agit du vaccin « ROR », pour Rougeole-Oreillons-Rubéoles, administré à 12 mois puis entre 16 et 18 mois. Il est également important que les adultes soient vaccinés, et notamment les parents de nouveau-nés, pour les protéger. Deux injections doivent être faites. Les personnes nées à partir de 1980 peuvent avoir reçu qu’une seule injection, il n’est jamais trop tard pour recevoir la deuxième.

