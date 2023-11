Protection de l'enfance : zoom sur les agents de la pouponnière

Un accueil inconditionnel des enfants : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

Enfants en danger : répondre à une situation d’urgence

Dans le Val-de-Marne, l'accueil d'urgence des enfants est assuré directement par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Conseil départemental du Val-de-Marne. Les bébés de moins de 3 ans sont accueillis à la pouponnière, située à Sucy-en-Brie. Isabelle Garreau, directrice adjointe du pôle enfants, précise : "Il s’agit bien d’accueil d’urgence car les enfants n’ont pas vocation à grandir dans nos établissements."

"Il s’agit aussi d’un accueil inconditionnel : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ce, qu’il y ait de la place ou non, poursuit-elle. Nos établissements sont parfois en sureffectif, mais lorsqu’il y a eu un drame familial, que la police a dû retirer un bébé à sa famille et que cet enfant se retrouve dans les bras d’un policier au commissariat, il est impossible de dire ‘Il n’y a pas de place’."

Il y a parfois plusieurs étapes avant le placement d’un enfant. "Avant qu’un enfant rejoigne nos établissements, il est possible que sa famille ait pu bénéficier, au préalable, de mesures d’aides à domicile identifiées par les travailleurs sociaux dans les EDS (espaces départementaux des solidarités). Mais il y a aussi des situations totalement inconnues du système de protection sociale du Val-de-Marne."

Penser à l’intérêt de l’enfant à moyen et long terme

"Nos missions sont variées : il y a l’accueil immédiat bien sûr, mais aussi l’évaluation de la situation de l’enfant au quotidien ainsi que l’évaluation des compétences parentales. C’est ce qui va nous permettre de faire des préconisations au magistrat quant à l’orientation de l’enfant après son placement. Les équipes font le maximum pour répondre au mieux au bien-être de l’enfant : son intérêt est notre priorité absolue."

Ainsi, l’enfant peut retourner dans sa famille si les conditions sont réunies. Pour les plus jeunes enfants, quand il n‘y a pas de retour au domicile possible et pas de relais dans la famille, il ne reste que le placement chez un assistant familial (ou famille d’accueil), parfois en vue d’une adoption pour les enfants sans filiation.

Et là encore, l’intérêt de l’enfant est placé au cœur de tout le processus : "Nous parlons énormément aux enfants, même aux bébés, pour les rassurer au maximum et pour qu’ils se sentent en sécurité. Il y a une période d’adaptation de plusieurs semaines afin que la transition entre la pouponnière et la famille d’accueil se passe au mieux." Les enfants un peu plus grands peuvent, quant à eux, être orientés vers les foyer associatifs habilités par le Département du Val-de-Marne qui proposent un accueil sur du moyen à long terme.

Du personnel qualifié pour accueillir les enfants

Pour mener à bien les missions énoncées, le foyer de Sucy-en-Brie réunit presque 150 professionnels pour un accueil de 72 enfants âgés de 3 jours à 8 ans. Il y a une diversité de métiers : auxiliaires de puériculture, infirmiers, éducateurs de jeunes enfants (EJE), éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, psychologues, coordinateurs, agents d'accueil ainsi que tous les services satellites administratifs et techniques.

Tous concourent à la bonne prise en charge des enfants et au bon fonctionnement de l’établissement. "La force du Val-de-Marne est d’avoir compris la nécessité de mettre du personnel adéquat auprès des enfants. Je travaille au Département du Val-de-Marne depuis 35 ans et c’est d’ailleurs pour cela que je n’en suis pas partie" confie Mme Garreau.

Un renforcement des équipes pour mieux accompagner les enfants en situation de handicap

"Nous avons dans nos établissements et spécialement au foyer de Sucy-en-Brie des enfants souffrant d’autisme sévère. Il a donc fallu que nous réfléchissions à une prise en charge adaptée pour ces enfants, au moins de jour. Nous avons constitué une équipe spécifique de six éducateurs (éducateurs de jeunes enfants, aide médico-psychologique, éducateurs spécialisés) dotés d'une expérience dans le handicap et qui se relaient en journée, 7 jours sur 7."

Mieux accompagner les enfants souffrant d'autisme

Protéger les enfants : une mission de service public départemental

Mais au fait, qu’est-ce qu’un foyer de l’enfance ?

"Ces professionnels ont des compétences dans le handicap et particulièrement dans l’autisme et les grands troubles du comportement : cela permet un maillage d'expertises adapté, en lien avec les équipes d’internat pour une prise en charge cohérente, au plus près des besoins de ces enfants. Il a fallu deux ans de travail pour constituer cette équipe et nous sommes très fiers de cette nouveauté. Nous voyons déjà les bienfaits dans le développement des enfants."

En 2022, 658 accueils d’urgence ont été réalisés.



Comprendre l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans le Val-de-Marne

Le Département est le chef de file de la protection de l’enfance et de la jeunesse. Et c’est la DPEJ (Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse) qui met en œuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse.

Missions de l'ASE :

accompagner les familles dans une visée préventive des risques de danger pour les moins de 18 ans

dans une visée préventive des risques de danger pour les moins de 18 ans protéger et prendre en charge les personnes mineures confrontées à des difficultés risquant de mettre ou mettant en danger leur santé, sécurité ou moralité, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis

confrontées à des difficultés risquant de mettre ou mettant en danger leur santé, sécurité ou moralité, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis accompagner et prendre en charge les 18-21 ans confrontés à des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur autonomie et leur insertion socio-professionnelle.

> Vous souhaitez vous aussi travailler avec les enfants de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ? Le Département du Val-de-Marne recrute : recrutement.valdemarne.fr