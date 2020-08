Retrouvez Les p'tits Mômes dans votre boîte mail !

Une newsletter pour Les p'tits Mômes





Développement de l’enfant, santé, alimentation, grossesse, bons plans sorties, idées d’activités... Ces sujets vous intéresent ? Abonnez-vous à la newsletter Les p’tits Mômes.

Chaque mois, retrouvez dans votre boîte mail une sélection de conseils et de sujets traités par les professionnelles et professionnels de la petite enfance du Département pour vous accompagner au quotidien.

"Avec cette newsletter, le Département souhaite faire profiter un large public de son expertise dans le domaine de la petite enfance, expose Donatienne Giral, responsable de la communication enfance, au Conseil départemental du Val-de-Marne."

Les p'tits Mômes c'est aussi un magazine





Chaque trimestre, le magazine Les p'tits Mômes est disponible gratuitement au sein des crèches, des centres de PMI (protection infantile et maternelle), des maternités, des cabinets de sages-femmes et de pédiatrie, des médiathèques et auprès des assistantes et assistants maternels. Il est aussi disponible au format PDF en ligne.

Vous aussi, participez au contenu du magazine

Une nouvelle formule est sortie en juin dernier. Une place encore plus importante est laissée aux parents pour qu’ils partagent leurs expériences. N'hésitez pas à témoigner, poser une question ou proposer une activité en contactant l'équipe des p'tits Mômes !