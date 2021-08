Transformer son salon en une salle de théâtre !

© Mathieu Genon

Ce projet est proposé par Sonia Alba et Pascale Guyon, éducatrices de jeunes enfants de la crèche départementale Eugénie-Cotton à Villejuif. Photo : © Mathieu Genon

Créer de la magie à partir d’un livre

La crèche départementale Eugénie Cotton à Villejuif, a adapté le livre audio Le petit chat sous forme de spectacle. Ce projet a été travaillé pendant environ deux mois. Il a notamment fallu synchroniser les marionnettes avec la musique.

Pour le décor de notre histoire, nous avons utilisé une fresque représentant une ferme réalisée par une maman il y a bien longtemps, expose Sonia Alba.



© Mathieu Genon

L’histoire de ce spectacle est la suivante : le petit chat a un peu faim. Le chien lui conseille d’aller voir la fermière et de dire "ouaf, ouaf !" pour avoir un os et d’aller voir le coq pour dire "cocorico !" je veux du grain… Mais ce que veut le petit chat, c’est du lait et il a de plus en plus faim. Qui va l’aider ?

La particularité du spectacle est d’utiliser un castelet pour renforcer l’aspect théâtral. Savez-vous de quoi il s’agit ? C’est un décor de théâtre de marionnettes qui permet de mettre en scène des personnages.

Le castelet donne un côté magique dans les apparitions et disparitions des personnages derrière un rideau, explique Sonia Alba.

L’histoire devient alors une véritable pièce de théâtre pour le plaisir des enfants.

Le retour des parents a aussi été très positif. Ils ont apprécié l’idée d’un livre joué en spectacle.

Préparation du spectacle

Comment la crèche a préparé le spectacle ?



© Mathieu Genon

Les personnages ont été dessinés un à un pour être ajustés à la taille du castelet. Ils ont ensuite été plastifiés et collés sur des baguettes pour les animer comme des marionnettes.

Deux paravents ont été mis de part et d’autre du castelet pour que l’on ne voit pas les adultes.

Des tickets d’entrée ont été créés et donnés aux enfants. Ils les ont présentés à l’entrée de la salle de théâtre pour pouvoir accéder au spectacle. Une marionnette chat les a accueillis et invités au silence.

Comment le reproduire chez vous ?



© Mathieu Genon

Vous pouvez créer votre spectacle avec ou sans castelet. Si vous utilisez un castelet, vous pouvez le créer avec du carton.

Reproduisez les personnages de l’histoire, découpez-les et collez-les sur des baguettes ou bouts de bois. Vous pouvez aussi faire des tickets d’entrée en écrivant dessus" bon pour spectacle".

Interprétez l’histoire que vous avez choisie et le tour est joué !

L’intérêt de ce spectacle

La différence entre lire une histoire et jouer celle-ci ? Donner au livre une dimension animée !

Les personnages sortent du livre et s’animent puis apparaissent et disparaissent. Le livre devient alors plus spectaculaire et vivant, déclare Pascale Guyon.



© Mathieu Genon

Les enfants ont été émerveillés et surpris mais également très attentifs au déroulé de l’histoire.

Assister à un spectacle développe l’éveil, la concentration et la curiosité du jeune enfant à travers l’apparition et la disparition des différents personnages. Cela permet aussi d’enrichir le vocabulaire des enfants ; n’hésitez pas à les encourager à nommer ce qu’ils voient.

Bon spectacle à toutes et tous !