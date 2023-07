Une sélection d’albums pour préparer la rentrée

Cette sélection vous est proposée par la direction de la Culture du Département.

À ce soir ! - Jeanne Ashbé

Éditions Pastel (entre 6 et 15€ selon le format)

Un album tout en douceur et bienveillance qui raconte la journée à la crèche de deux enfants, pour dire en mots et en images les paroles rassurantes et partager avec les enfants le bonheur des retrouvailles du soir.

À partir de 4 mois.

Séraphine à l’école - Albertine

Éditions La Joie de lire (19,50 €)

Séraphine est contente de revoir son école, ses amis, de rencontrer sa nouvelle maîtresse... Elle a même hâte d’y retourner le lendemain !

Les illustrations peuplées de personnages joyeux représentent un monde vivant et généreux où règnent toujours fantaisie, rêve et poésie.

À partir de 2 ans.

Même pas en rêve ! - Béatrice Alemagna

Éditions L’école des loisirs (13 €)

Une petite chauve-souris ne veut absolument pas aller à l’école. Elle crie si fort que ses parents rétrécissent. Elle décide alors de les emmener avec elle, cachés sous son aile. Un récit attachant et plein d’humour pour pallier l’angoisse de l’école et le sentiment d’abandon.

À partir de 3 ans.

Premier matin - Fleur Oury

Éditions Les fourmis rouges (13€)

Au matin de la rentrée des classes, Petit Ours a peur : peur de se faire gronder, punir, peur de ne pas avoir d’amis… Sur le chemin entre la maison et l’école, à travers la forêt et le long de la rivière, Grand Ours saura réconforter Petit Ours.

À partir de 3 ans.