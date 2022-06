Voyager avec un enfant : guide pratique

Sommaire :

Vérifier vos documents de voyage plusieurs mois avant le départ :

Penser à souscrire une assurance médicale et rapatriement en cas de maladie ou d’accident.

Si l’enfant présente une pathologie chronique :

Des vaccins peuvent être recommandés ou obligatoires pour certaines destinations. Dans ce cas-là, un rendez-vous dans l’un des centres de vaccinations internationales ou de médecine des voyages est nécessaire.

Quelle que soit votre destination, voici les produits indispensables que doit contenir la trousse à pharmacie :

Une altitude supérieure à 1600 m est déconseillée.

Chez les nourrissons à risque (prématurés, hypotrophes, drépanocytaires, déficitaires en G6PD…), une altitude supérieure à 1000 m est contre-indiquée. Consulter un médecin en cas de modification du comportement de l’enfant.

Vérifier que le siège-auto est adapté au poids de l’enfant.

Les moustiques peuvent transmettre des infections (comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, le zika…).

Pour éviter tout risque :

Préférez les produits sans parfum et habillez vos enfants avec des vêtements couvrants de couleur claire. Évitez de les laisser pieds nus ou en sandales, en particulier dans l’herbe ou à proximité d’un point d’eau. Éloignez-les des plantes à fruits, restes de nourriture, etc. Enfin, si vous êtes en présence d’insectes, gardez votre calme et évitez les gestes brusques. Pensez à tenir à jour les vaccins de votre enfant.