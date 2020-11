2ème Trophée « Initi’aCtives » de l’Union départementale des associations familiales du Val-de-Marne (UDAF) : cinq initiatives associatives récompensées !

La mission principale de l’UDAF Val-de-Marne est de représenter et défendre les intérêts matériels et moraux des familles du département. Elle compte 50 associations adhérentes et regroupe plus de 8.000 familles, 265 bénévoles, et 110 professionnels qualifiés.

Le jury se composait notamment des administrateurs et administratrices de l’UDAF, du responsable du Dispositif Local d’Accompagnement, de la responsable du service départemental Proj’aide et de la responsable du CCAS de Boissy-Saint-Léger.

Les lauréats et lauréates ont été sélectionnée parmi 27 dossiers de candidature, représentant une diversité de secteurs d’activités : développement durable, action sociale de proximité, handicap, maladie, éducation et parentalité. Découvrez-les !

Coup de cœur du Jury – Princesse Margot

Le projet « Tee-shirt de soin et de confort » est une création originale de l’association en faveur des enfants, adolescentes, adolescents et jeunes adultes hospitalisé•es dans les services d’onco-hématologie pédiatriques d’Ile-de-France ainsi qu’aux familles qui en font la demande.

1er Prix La Bouilloire – 3 000 €

Le projet vise à co-construire avec les personnes, des ateliers pratiques sur des sujets liés à l’écologie au quotidien. L’action est pertinente car elle est fondée sur de la transmission de savoir et l’autonomie du réseau des participantes et participants qui deviennent acteurs et actrices de leur propre initiative. L’association encourage le lien social au sein des quartiers, des villes en travaillant en partenariat avec les centres communaux d’action sociale pour l’animation d’ateliers sur le gaspillage alimentaire et les économies d’énergie, dans l’intérêt de travailler sur le budget des familles.

2ème Prix exæquo : Abry Solidaire et Forge et Itinérance – 2 000 €

Abry Solidaire a été récompensée pour son projet d’activités physiques et culturelles pour un groupe de mineurs non accompagné•es accueilli•es par l’association et des familles de Bry-sur-Marne et alentour. Cette initiative participe à l’intégration de ces jeunes dans l’attente de leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/Abry-SolidR-67086214...

Forge et Itinérance propose des ateliers de forge en famille par le biais d’une forge itinérante. L’association se déplace dans plusieurs sites du département en lien avec des partenaires locaux. L’atout de cette initiative est la mise en avant d’un métier manuel de l’artisanat et le développement d’activités de loisirs en famille.

3ème Prix Villejuifois Solidaires – 1 000 €

L’épicerie solidaire qui vient d’ouvrir à Villejuif souhaite mettre à disposition un coin informatique pour les familles et usagers de l’épicerie permettant de remplir leurs démarches administratives. Le jury a souhaité offrir un « coup de pouce » à cette épicerie afin de lutter contre la fracture numérique et favoriser l’accès au droit.