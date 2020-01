5 appels à projets

Des appels à projets à ne pas manquer ! Pilotés par le Département, comme l’appel à projet ESS 2020 et le recueil d’initiatives en direction des seniors de la conférence des financeurs du Val-de-Marne. Les Fonds de Développement pour la Vie Associative 1 « Formation » et 2 « Innovation » proposés par l’Etat, et l’appel à projet « Rues Aux Enfants, Rues pour tous » de Vivacités Ile-de-France.

Le recueil d’initiatives : actions de prévention pour les seniors de 60 ans et plus, résidents à domicile

C’est quoi ?

La Conférence des financeurs du Val-de-Marne, souhaite impulser et accompagner les projets de prévention de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Cette instance recense les actions déjà déployées, établit un diagnostic, met en place et soutient financièrement un programme d’actions nouvelles.

Pour qui ?

Tout opérateur peut candidater, dès lors qu'il s'inscrit dans ce champ :

- Les structures publiques

- Les structures de droit privé sans but lucratif : associations, mutuelles, fondations, etc.

- Les structures privées à but lucratif titulaires de l'agrément "entreprise solidaire d'utilité sociale" (ou ESUS, label de l’économie sociale et solidaire).

Date limite de dépôt des dossiers : le 21 février 2020 à minuit

Pour en savoir plus



L’appel à projets de développement social et solidaire (ESS)

C’est quoi ?

Le Département accompagne les meilleurs projets établis dans le Val-de-Marne, au stade d’émergence (étude de faisabilité, expérimentation) ou de démarrage, et portés par une structure de l'économie sociale et solidaire.

Pour qui ?

Les associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), entreprises bénéficiant de l’agrément "Entreprise solidaire d'utilité sociale" au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail.

Quel montant ?

Le montant sollicité devra être compris entre 5 000 € et 15 000 € et représentant au maximum 70 % du montant total du projet

Pré-candidatures en ligne : jusqu'au 2 mars 2020

Pour en savoir plus

L’appel à projet « Rues Aux Enfants, Rues pour tous » de Vivacités Ile-de-France.

C’est quoi ?

Cet appel à projets soutient la mise en place pérenne ou régulière de « Rue aux enfants, rue pour tous ». Il s’agit de fermer temporairement une rue à la circulation motorisée et de permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer et jouer librement, de s'épanouir au sein d'une ville plus agréable à vivre. Une attention particulière sera portée sur les projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des territoires ruraux les plus en difficulté.

Pour qui ?

Les collectifs d’habitants, les conseils de quartier, les conseils citoyens, les associations, en particulier les associations locales et de quartier, les cafés des enfants, les conseils d’enfants et de jeunes, les collectivités locales et leurs structures (centres sociaux, maison de quartier, centres de loisirs, etc).

Quel montant ?

L’appel à projet ne propose pas de soutien financier mais les porteurs de projet retenus par le collectif bénéficieront en revanche d’un accompagnement dans les différentes phases de préparation et de réalisation de leur « Rue aux enfants » et d’une valorisation de l’action au niveau local, régional et national.

Date limite de dépôt des dossiers : le 2 mars 2020

Le dossier de candidature

Pour en savoir plus

Le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA 1) « Formation des bénévoles »

C’est quoi ?

Depuis 9 ans, ce fonds soutient la mise en œuvre des actions de formation en direction des bénévoles, élus ou responsables d’activités, qu’il s’agisse d’une formation spécifique liée au projet associatif ou d’une formation technique liée à l’activité ou au fonctionnement de l’association.

Pour qui ?

En 2020, il soutiendra en priorité les associations dont les actions sont situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, aux associations faiblement employeurs (maximum 2 emplois ETP « équivalent temps plein » et les demandes mutualisées regroupant plusieurs associations.

Quels types de formation ?

Elles doivent être collectives, bénéficier à l’association et orientées vers le développement et la montée en compétence des bénévoles. Tout type de formation est mutualisable y compris avec des associations non adhérentes. Elles peuvent être spécifiques – liées au projet associatif – ou techniques – liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association, et donc transposables dans d’autres associations.

Date limite de dépôt des dossiers : le 13 mars 2020 à 16h

Pour en savoir plus

Le Fonds de Développement pour la Vie Associative (FDVA 2) « Innovation »

C’est quoi ?

Créé en 2011, le FDVA 1 avait pour objectif premier de soutenir la formation des bénévoles. Depuis deux ans, le FDVA a évolué avec un deuxième volet (FDVA 2) qui a pris la suite des subventions octroyées par les parlementaires aux associations dans le cadre de la « réserve parlementaire ». Ce fonds soutient désormais le fonctionnement des associations et les projets innovants.

Pour qui ?

Il s’adresse essentiellement aux petites et moyennes associations, tous secteurs confondus, y compris associations sportives, ce qui n'est pas le cas du FDVA 1.

Quelles sont les priorités ?

En plus d’une aide au fonctionnement des petites et moyennes associations et au développement de l'engagement, dans le Val-de-Marne, les priorités sont les suivantes :

L’innovation sociale, caractérisée par des éléments de diagnostic sur les besoins non ou mal couverts sur le territoire, les publics ciblés, la méthodologie et le plan d’action précisés, la mobilisation de bénévoles, des précisions sur le caractère diffusable et transférable du projet, les partenaires, les outils de suivi et d’évaluation

Des projets s’adressant aux publics en grande fragilité, en particulier soutien aux structures ressources qui accompagnent les associations dans les quartiers prioritaires et les territoires peu couverts : information, orientation, et animation de la vie associative

Des projets expérimentant des coopérations nouvelles ou une mutualisation des compétences et moyens (par exemple, co-construction de projets, actions/animations communes, gouvernance, outils...)

Quel montant ?

Le montant minimum est de 5.000 € et le montant moyen des subventions accordées en 2019 est de 6.800 €

Pour en savoir plus

Les appels à projet FDVA 1 et FDVA 2 se trouvent sur le site de la Préfecture du Val-de-Marne. N’hésitez pas à joindre le service Jeunesse et Sport de la DDCS : Madame GUILLAT Géraldine, référente Vie associative, ddcs-vie-associative@val-de-marne.gouv.fr - 01 45 17 09 25

Date limite de dépôt des dossiers : le 13 mars 2020 à 16h