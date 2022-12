5 décembre : c’est la journée mondiale du bénévolat ! Bonne fête à tous les bénévoles !

Un engagement à l’épreuve des crises

La pandémie a révélé le rôle essentiel des bénévoles agissant au niveau local. Par leur maillage territorial de proximité très important, elles ont constitué une force essentielle d’entraide aux côtés des solidarités familiales et de voisinage.

L’étude La France bénévole (1) (Recherches et solidarités, 2022) met en avant que le bénévolat continue d’attirer en France malgré un contexte de crise de valeurs et de sens et de manque de moyens notamment financiers.

L’étude souligne également un repli et une perte d’environ 15% de bénévoles (dont 27% lié à la pandémie), avec un engagement moindre chaque semaine (8% en 2022 contre 10% en 2019). Les bénévoles plus âgés (+ de 60 ans), piliers de nombreuses associations, s'engagent moins ces dernières années, sans que cela soit compensé par la montée pourtant importante de l'engagement des jeunes.

Le bénévolat hors associations ou informel progresse (2).

Une dynamique de reprise ?

Pour autant, l’envie de s’engager reste forte : 4 personnes non bénévoles sur 5 se déclarent prêtes à s’engager.

Dans le Val-de-Marne, le rythme des créations est légèrement supérieur par rapport au niveau national : 1504 associations ont vu le jour, le chiffre plus haut depuis 10 ans. La dynamique de création d’association reprend suite à la crise sanitaire, même si elle n’a pas encore retrouvé son niveau de 2018-2019 (3).

Portraits de bénévoles val-de-marnais

Pour illustrer ces tendances et prendre le pouls du territoire val-de-marnais, le service Proj’aide est allé à la rencontre de bénévoles de terrain aux quatre coins du département.

Cette semaine, nous donnerons la parole à quatre bénévoles qui viendront partager leurs valeurs, leurs motivations mais aussi leurs interrogations et leurs attentes.



(1) La France bénévole – Evolutions et perspectives, Recherches et solidarités – Mai 2022

(2) La France associative en mouvement » - Recherches et solidarités - octobre 2022

(3) L’essentiel de la vie associative dans le Val-de-Marne