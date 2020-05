A situation exceptionnelle, services exceptionnels : l’offre à distance de Proj’aide

Les permanences virtuelles…

Sous forme de « salon de discussion » virtuel, il vous est possible d’échanger avec d’autres associations et une conseillère technique tous les jeudis jusqu’au 11 juin (inclus) de 14h à 16h.

Accompagnés d’une conseillère technique qui vous apportera éclairages et expertise, il s’agit aussi, de mettre en partage des retours d’expériences, des astuces, des solutions.

Ouvrez ce lien sur Chrome ou Firefox pour accéder à la visioconférence. Celle-ci se fera via l’outil Jitsi, un logiciel libre.

Un tutoriel téléchargeable ci-dessous est disponible si besoin.

Les formations à distance…

Retrouvez les formateurs et formatrices et l’équipe Proj’aide en visioconférence : dès le 27 mai, vous pourrez vous connecter à distance et suivre la formation de votre choix, après confirmation d’inscription. Le catalogue des formations est visible ici.

Les formations se dérouleront du 26 mai au 9 juillet les mardis, mercredis et jeudis matin.

8 bénévoles pourront y participer (une seule connexion par association) pour permettre des échanges fluides.

Attention, pour participer à ces formations vous devez disposer d'un ordinateur, d’une tablette ou d'un smartphone et d'une connexion Internet.

Pour participer à une formation :

Remplissez le formulaire de demande d’inscription ici ou contactez-nous au 01.49.56.85.37 ou envoyez un courriel

Une fois votre demande d’inscription confirmée, un tutoriel pour vous connecter vous sera envoyé et une conseillère technique sera à votre écoute si vous nécessitez un accompagnement pour utiliser l’outil de visio-conférence.

1 à 2 jours avant la date de formation, vous recevrez un courriel du formateur avec des documents utiles pour suivre la formation.

La veille de la session, vous recevrez un courriel vous indiquant le lien pour accéder à la formation.

…et toujours, un accueil et un accompagnement individualisé !

N’hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique ou en visio-conférence avec une conseillère technique au 01 49 56 85 37 ou par courriel.