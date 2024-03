A-t-on le droit de refuser des adhérents ?

Liberté de choix des membres

Une association est libre de choisir ses membres à condition que cela soit clairement explicité dans ses statuts. L’accord ou le refus d’une nouvelle adhésion est généralement donné par le Bureau ou le Conseil d’administration. En l’absence de clause prévoyant les conditions pour obtenir la qualité de membre, une association ne peut pas refuser une adhésion. Il existe deux exceptions : si la personne refuse d’adhérer au règlement intérieur, et si l’adhésion est consécutive à une fraude. Les statuts peuvent poser des conditions à l’adhésion de membres qui soient en lien avec l’objet de l’association (âge du membre, qualité spécifique…), avec le versement d’une cotisation, avec le parrainage de la candidature par un ou plusieurs membres de l’association, par exemple.

Conditions de refus

Si une candidature ne remplit pas les conditions d’admission inscrites, elle peut être légalement rejetée. Si les statuts précisent que l’association « n’a pas à faire connaître les motifs d’un éventuel refus », elle n’a pas à justifier sa décision. Enfin, lorsqu’une association prend la décision d’exclure un membre, en respectant la procédure prévue par ses statuts, elle est en droit de refuser une nouvelle demande d’adhésion du membre exclu.

Limites à ce principe de liberté

Des critères discriminants peuvent donc être prévus dans les statuts si ceux-ci sont en lien avec l'objet de l'association et que l’objet de l’association est licite (une association de femmes victimes de violences conjugales peut n'autoriser que les femmes à adhérer. En revanche, si le critère discriminant n'a aucun rapport avec l'objet de l'association, il s'agit d'une discrimination sanctionnée par l'article 225-2 du Code pénal. La loi reconnait plus de 25 critères de discrimination. L’association ne doit pas non plus abuser de son droit d’accepter ou non une adhésion. Elle est tenue de procéder à un examen sérieux de chaque candidature.