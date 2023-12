Accueillir un stagiaire dans son association

Les conditions à respecter

Le stage ne doit pas avoir pour objectif de remplacer un salarié.

Le ou la stagiaire ne doit pas exécuter des tâches régulières en renfort des effectifs habituels, ni assurer des missions dues à un accroissement temporaire de l’activité.

Le stage doit s’inscrire dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire, dont le volume pédagogique est au minimum de 200 heures par an.

L’association doit enfin indiquer dans le registre unique du personnel les noms et prénoms des stagiaires accueillis.

Accueillir un stagiaire

Il est très important de désigner un ou une référente qui prendra soin de guider le ou la stagiaire dans la découverte de l’association, de l’intégrer au mieux dans l’association et de l’accompagner tout au long de son stage.

Une convention de stage tripartite doit être établie entre l’association, l’établissement d’enseignement ou de formation et le stagiaire ou son représentant légal s’il est mineur. La convention de stage, rédigée par l’organisme de formation, détermine quels sont les objectifs pédagogiques du stage. Certaines mentions sont obligatoires comme l’intitulé du cursus, les noms du maître de stage et de l’enseignant référent, les tâches confiées, les dates de début et de fin du stage, la durée de présence hebdomadaire, les avantages attribués ainsi que le montant de la gratification le cas échéant.

Le nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément dans une association dépend de l’effectif du personnel salarié de la structure. Une association sans salarié peut accueillir un stagiaire dans la mesure où elle respecte les conditions d’accueil.

Bon à savoir : la durée du stage ne peut dépasser six mois par année d’enseignement pour les étudiants en formation initiale et les stagiaires en formation continue. Pour les plus jeunes (collégiens, lycéens), elle est de 2 jours pour les visites d’information et d’une semaine pour les stages d’observation.

Les droits et obligations du stagiaire

Comme tout employé, le stagiaire a des droits et des avantages. Il est aussi tenu de se conformer à certaines obligations.

Il bénéficie des mêmes droits à congés que les salariés (maternité, paternité, enfant malade, etc.) et peut compter sur les mêmes avantages : le remboursement des frais engagés pour effectuer son stage (remboursement d’une partie des frais de transports, tickets restaurants, etc.).

Affilié au régime général de la Sécurité sociale lié à son statut d’étudiant, le stagiaire bénéficie également d’une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Concernant les obligations, il est soumis au secret professionnel, doit faire preuve de loyauté et de discrétion. Il doit respecter les consignes du tuteur ou de la tutrice du stage, le règlement intérieur et les recommandations en matière de règles de sécurité et d’hygiène.

Quelle rémunération ?

Elle n’est possible que pour les stages (consécutifs ou non) supérieurs à 2 mois, soit 309 heures minimum. Le montant horaire minimal légal est de 3,75 €. En dessous de ce seuil horaire, la gratification est facultative.

À la fin du stage, l’association est tenue de fournir une attestation de stage qui stipule la durée du stage et le montant total versé, en cas de gratification.