Acteurs et actrices de la politique de la ville, rejoignez la Grande équipe !

Cette plateforme vise à mobiliser et fédérer les acteurs et actrices de la politique de la ville (habitantes et habitants, élues et élus, associations, entreprises, services des collectivités et de l’État).

Elle permet d’avoir accès à l’actualité de la politique de la ville et aux ressources pour mieux comprendre l’essentiel, d’échanger avec celles et ceux qui agissent dans les quartiers, de partager des actions inspirantes et de rencontrer de nouveaux partenaires. Au sein de la plateforme, un groupe d’échanges « ESS Quartiers » dédié aux organisations privées et publiques œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) permettra de renforcer les liens entre eux.

C'est un espace privilégié pour informer, entrer en contact avec des acteurs locaux, échanger sur des problématiques spécifiques, promouvoir des bonnes pratiques, diffuser des ressources diverses, annoncer des événements, etc.