Aides et soutien institutionnels au secteur associatif : les nouveautés

Diverses mesures exceptionnelles ont été prises par le gouvernement, des collectivités territoriales et d’autres acteurs nationaux pour soutenir le secteur associatif. Aujourd’hui, de nouvelles mesures viennent enrichir ce dispositif. Retrouvez le détail ci-dessous et n’hésitez pas à revenir vers Proj’aide si vous aviez des questions.

Mesures de soutien à l’activité

Mesures immédiates de soutien aux entreprises, accessibles aux associations employeuses et à leurs salariées et salariés.

A noter : les modalités de mises en œuvre du Fonds de solidarité aux petites entreprises en difficultés (et aux associations !) ont été précisées par décret le 31 mars. Ce fonds comprend une aide forfaitaire et une aide complémentaire pour les structures de moins de 11 salariées et salariés.

Plus d'informations sur le portail de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics

D’autres mesures ou services de soutien à l’activité :

France Active propose « Des solutions de financements ajustées pour faire face »

L'ensemble des réseaux professionnels des banques membres de la Fédération bancaire française et Bpifrance ont mis en place le Prêt Garanti par l'Etat (PGE)

La possibilité de recourir au médiateur des entreprises pour les associations rencontrant des difficultés avec une entreprise, un prestataire, un fournisseur, ou bien avec une collectivité publique voire avec une autre association

Recours au médiateur du crédit en cas de problème avec votre banque

Maintien des aides pour les contrats en cours

Postes FONJEP

Pour les associations ayant recours à des postes Fonjep, le versement se fera dès lors que le salarié ou la salariée n’a pas quitté son poste de travail (démission ou licenciement).

Par ailleurs, à titre exceptionnel, deux trimestres de subvention FONJEP seront versés par avance, au lieu d'un trimestre habituellement.

Service civique

Les contrats d’engagement en cours sont maintenus dans tous les cas. Ainsi, le versement des indemnités et prestations dues par l’Etat et par les organismes d’accueil aux volontaires est maintenu, et ce, même quand la mission concernée est interrompue. Il en va de même des versements de l’Etat aux organismes d’accueil.

Parcours Emploi Compétences

Les salariés en PEC peuvent être placés en activité partielle. Les heures chômées sont indemnisées dans le cadre de l’activité partielle et ne peuvent ouvrir droit au versement de l’aide à l’insertion professionnelle. Le suivi par Pôle emploi, la Mission locale ou Cap emploi se fait à distance, quelles que soient leurs situations (télétravail, autorisation spéciale d’absence, activité partielle, voire poursuite de l’activité).

Aucune aide à l’insertion professionnelle ne pourra être retirée au motif que l’employeur n’a pas respecté ces obligations pendant la période de confinement.

Adultes relais

Dans le cadre du dispositif d’aide et d’appui aux associations mis en place par le gouvernement, le maintien du soutien financier de l’Etat aux postes d’adultes relais est maintenu dès lors que l’employeur verse un salaire à l’adulte relais.

Les subventions aux associations

Principe : les subventions aux associations en cas de crise

De nombreuses associations ont dû cesser leurs activités ou reporter des projets, dont certains sont subventionnés par l’Etat, les collectivités territoriales ou d’autres acteurs publics. L’association qui a engagé des frais en amont de l’épidémie mais qui n’a pas pu tout réaliser, soit pourra décaler la fin du projet, éventuellement sur une partie de 2021, soit ne pourra pas du tout conclure le projet. Dans les deux cas, l’autorité administrative ne peut lui en tenir rigueur.

Chaque autorité administrative qui a octroyé la subvention devra prendre une décision (report du projet, récupération des sommes non utilisées ou réaffectation des sommes à un autre projet).

A suivre donc au cas par cas…

La date de dépôt de dossiers de demande de subvention 2020 est prolongée pour certains appels à projets nationaux non clos

La clôture de l’appel à projets "partenariat DJEPVA-Jeunesse Education populaire" est reportée au 2 juin 2020.

La clôture de l’appel à projets 2020 au titre de l’expérimentation du soutien aux partenariats de recherche des associations est reportée au 29 juin 2020. Retrouvez l’appel à projets 2020.

FDVA formation : les formations 2020 des bénévoles sont ajournées et le dépôt des comptes rendus financiers 2019 pour le FDVA national est reporté.

BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française. Les appels à projets 2020 « réfugiés » et « primo-arrivants » sont repoussés au 15 avril 2020.

Mise en place d’un fonds d’urgence pour les associations humanitaires par le Conseil régional d’Ile-de-France

Numéro d’appel régional unique pour les associations d'Île-de-France : 01 53 85 53 85. Pour les associations sociales, un contact courriel.

Pour les associations culturelles

Premières mesures du ministère de la culture en soutien au secteur culturel

Fonds de soutien et mesures d’urgence pour la filière musicale, le spectacle vivant, etc.

Soutien aux professionnels de la culture

Mise en place d'un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour le spectacle vivant par le Conseil régional d’Ile de France.

Informations au 01 53 85 53 85 (même numéro pour les associations culturelles et caritatives).

Le site du Mouvement associatif propose de nombreuses ressources pour aider les associations dans la situation exceptionnelle actuelle :