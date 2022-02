Appel à projets : agence des microprojets session de printemps

Quels sont les critères d’éligibilité ?

L’association doit être déclarée en préfecture, exister depuis plus de 2 ans et disposer de moins de 130 000€ de ressources annuelles en 2021.

Le projet doit répondre aux critères suivants :

- la durée de réalisation va de 1 à 3 ans ;

- le pays du projet doit être issu de la liste des pays éligibles au Comité d’Aide au Développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques et Comité d'aide au développement (OCDE/CAD) ;

- le projet peut concerner une ou plusieurs thématiques : eau, santé, éducation, agriculture, entrepreneuriat, développement urbain et rural, droit de l’homme et de la femme, environnement, etc.)

- un partenariat avec une ou des structures locales sera indispensable pour mener à bien le projet ;

- la mobilisation de bénévoles et/ou les dons en nature devront être valorisés dans les budgets des projets.

Quel est le montant du financement ?

L’aide va de 2000€ à 10 000€ et doit représenter au maximum 50% des dépenses du projet. Vous devez ainsi avoir un cofinancement.

Comment candidater ?

La création d’un compte sur l’espace association, à partir du site Internet de l’agence, vous permet de déposer votre dossier en ligne.

N’hésitez pas à contacter l’agence des micro-projets si vous avez des questions au 07 81 66 15 46 et via contact@agencemicroprojets.org