Appel à projets du PRAOSIM

Qui peut candidater ?

Les associations éligibles à ce programme sont des Organisations françaises de Solidarité Internationale issues de l’Immigration à but non lucratif de loi 1901, apolitiques et non syndicales domiciliées en France (métropolitaine et DOM TOM). Par OSIM, le FORIM entend une association de solidarité internationale déclarée dirigée par une équipe composée en majorité de personnes immigrées ou issues de l’immigration agissant ici et là-bas.

Projets éligibles

La requête de l’OSIM doit correspondre à un véritable projet de développement local. Votre projet concerne l’un au moins des secteurs suivants : Santé / Education / Eau / Développement Economique / Développement Rural et Agricole / Développement Social.

Le projet se déroule dans l’un des pays qui figurent dans le guide du PRAOSIM, disponible ci-dessous.

Montant de l’appel à projet

La demande de subvention par projet est plafonnée à 15.000 euros, et dans tous les cas la subvention ne peut représenter plus de 70% du montant total du projet.

Modalités de candidature

Contactez le FORIM en priorité par e-mail ou par téléphone au 01 46 07 61 80 pour être orienté vers des Opérateurs d’Appui labellisés, membres du FORIM sélectionnés et labellisés qui vous accompagnent dans vos projets.

Suite aux directives données par le gouvernement concernant le COVID-19, quelques ajustements seront nécessaires afin d’assurer vos candidatures.

Attention, tout dossier déposé en l’absence de convention signée avec un opérateur d’appui labellisé (formulaire 5 du dossier de candidature) sera déclaré comme non éligible et ne sera donc pas instruit. Après avoir introduit votre projet auprès de l’opérateur, restez en alerte afin de suivre les réunions d’informations et les ateliers d’écriture organisés par votre opérateur attitré.

Enfin, envoyez le dossier complet de candidature par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, avant le 2 juin 2020 à minuit à l’adresse suivante :

FORIM

14 passage Dubail

75010 Paris