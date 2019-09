Chaque année, Grand Paris Sud Est Avenir lance un appel à projets pour soutenir les projets innovants, créateurs d’activités et d’emplois et répondant à des besoins locaux non couverts.

Structures éligibles

L’appel à projets est ouvert aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS) : associations, coopératives, structures d’insertion ou entreprises solidaires.

Territoire d’intervention

Les projets devront être mis en œuvre sur le territoire de l’Etablissement Public Territorial « Grand Paris Sud Est Avenir » (voir plus haut) et avoir un impact direct sur celui-ci.

Nature des projets éligibles

Toutes les initiatives relevant de l’ESS peuvent être concernées, quel que soit le secteur d’activité : consommation responsable, insertion professionnelle, environnement, déplacements, services aux personnes, solidarité internationale, etc.

Les projets doivent favoriser la coopération économique et/ou la mutualisation entre des structures du territoire, ou générer le démarrage ou le développement d’activités d’économie sociale et solidaire créatrices d’emplois.

Montant de l’appel à projets

L’appel à projets est doté d’une enveloppe de 25 000 euros inscrits au budget 2019.

Modalités pratiques

Les porteurs de projets doivent transmettre leur dossier de candidature avant le 14 octobre 2019.

Un comité de sélection composé de techniciens de GPSEA, du Département, de la Région, de la CCI et d’organismes d’accompagnement technique et financier, et présidé par la Vice-Présidente à l’emploi, l’insertion et l’ESS, se réunira pour proposer le ou les lauréat(s).

Les communes concernées par les dossiers déposés seront préalablement consultées pour avis.