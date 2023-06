Appel à projets Le Fonds L’Oréal pour les Femmes

C’est pour qui ?

Le fonds L’Oréal s’adresse aux structures non lucratives ou à but non lucratif, d’intérêt général, avec des statuts officiels et éligibles aux fonds philanthropiques. Elles doivent justifier d’une existence officielle de plus de deux années, sauf si la structure a une composante innovante solide et référencée répondant à un besoin spécifique.

La structure doit également justifier d’un minimum de 50 bénéficiaires par an.

Enfin, les activités doivent respecter les principes éthiques, les droits de l’Homme, et prendre en compte la responsabilité environnementale.

Quels sont les projets éligibles ?

Les bénéficiaires finaux doivent être des femmes ou des filles avec un ou plusieurs types de vulnérabilités : en précarité (absence ou manque de revenus, sans-abri, à la tête de familles monoparentales, isolées en territoire rural ou en banlieue, etc.), victimes de violence, réfugiées ou en situation de handicap. Au-delà de l'aide d'urgence, l'activité favorise notamment l'intégration sociale et professionnelle ou l'accès à l'éducation. Une attention particulière est portée aux femmes réfugiées et/ou en situation de handicap.

Le Fonds est ouvert à l’international et peut soutenir des activités/projets locaux ou nationaux. Les projets peuvent être en phase d’idéation, de mise en œuvre, ou déjà en phase opérationnelle.

Quelles sont les étapes de candidature ?

Vous devez :

Créer un compte sur le site dédié Fournir les documents suivants :