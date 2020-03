Appel à projets: le Plan international France récompense les projets en faveur de l’égalité filles-garçons dans les pays en développement

C’est quoi ?

Porté et co-organisé par Plan International France et son conseil consultatif de jeunes, le Plan des Jeunes. Plan international est une ONG de solidarité et de développement international qui agit pour les droits de l’enfants et l’égalité filles-garçons dans les pays en développement. Le Plan des Jeunes est composé de jeunes bénévoles de 18 à 25 ans et a pour but de faire entendre la voix des jeunes au sein de Plan International France notamment par la participation et la mise en place d’actions solidaires ou d’action de sensibilisation et de plaidoyer.

Pour être éligible, il faut :

Faire partie du mouvement des jeunes engagé et engagées pour l’égalité filles-garçons dans les pays en développement (vous pouvez vous enregistrer en cliquant sur ce lien ) : https://leplandesjeunes.com/2019/02/07/rejoindremouvement/

Être une personne morale à but non lucratif ou une personne physique.

Résider en France.

Avoir entre 15 à 30 ans.

Avoir un projet qui permet de sensibiliser les personnes résidant en France sur les inégalités filles-garçons dans les pays en développement.

Attention, le projet doit obligatoirement se dérouler sur l’année 2020.

Quel montant ?

Trois lauréates et lauréats recevront un prix : des dotations financières de 500 à 1000€ par projet.

Date limite d’envoi des candidatures : le 29 mars 2020 inclus

Pour en savoir plus : https://leplandesjeunes.com/2020/01/27/participez-au-second-appel-a-projets-du-mouvement/