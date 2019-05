Appel à projets : le Programme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de l’Immigration

Nature de projets éligibles

La requête de l’OSIM doit correspondre à un véritable projet de développement local.

Votre projet concerne l’un au moins des secteurs suivants :

- un meilleur accès à la santé en particulier des femmes et des enfants ou à l’éducation en particulier des filles.

- l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à un environnement amélioré (déchets, etc.).

- le développement économique : création ou développement d’entreprises, activités génératrices de revenus, formation professionnelle.

- le développement rural et agricole.

- le développement social, en particulier pour les jeunes et les personnes défavorisées ou handicapées.

Associations éligibles

Les associations éligibles à ce programme sont des Organisations françaises de Solidarité Internationale issues de l’Immigration à but non lucratif de loi 1901, apolitiques et non syndicales domiciliées en France (métropolitaine et DOM TOM).

Par OSIM, le FORIM entend une association de solidarité internationale déclarée dirigée par une équipe composée en majorité de personnes immigrées ou issues de l’immigration agissant ici et là-bas.

Montant de l’appel à projet

Le budget total du projet ne doit pas excéder 120 000 euros et la demande de subvention est plafonnée à 15 000 euros. Dans tous les cas, la subvention ne pourra représenter plus de 70% du montant total du projet.

Modalités de candidature

Envoyer le dossier complet de candidature par voie postale, en recommandé avec accusé de réception, avant le 22 juillet 2019 à minuit à l’adresse suivante :

FORIM

14 passage Dubail

75010 Paris