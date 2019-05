Appel à projets "Soutien aux projets exemplaires en faveur du climat sur le territoire du Val-de-Marne "

Qui peut répondre à l’appel à projets ?

Cet appel à projets concerne les acteurs de la transition écologique : les associations ; les établissements publics (établissements scolaires, hôpitaux...), les fondations ainsi que les autres acteurs de l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, structures d’insertion par l’activité économique, entreprises bénéficiant de l’agrément ESUS au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail).

Les candidats peuvent déposer un projet au titre de porteur unique ou de mandataire.

Sont autorisés en tant que porteurs partenaires, sous réserve que le mandataire fasse partie des structures énoncées ci-dessus : les entreprises (hors ESS) relevant d’un statut de droit privé, quel que soit leur nombre de salariés, les particuliers, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales.

Projets éligibles

Cet appel à projets a pour objet de financer des actions et projets correspondant, entre autres, aux objectifs de développement durable de l’ONU :

Mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (mesures d’atténuation et d’adaptation aux aléas climatiques et catastrophes naturelles - actions d’éducation, de sensibilisation des citoyens ou des institutions à la lutte contre le dérèglement climatique - actions de solidarité internationale en faveur du climat…)

Modes de consommation et de production durables (préservation des ressources naturelles, lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion des pratiques durables dans le cadre des marchés publics, favoriser le commerce équitable, éthique et durable, promouvoir un tourisme local et durable…).

Villes et communautés durables (accès de tous à des systèmes de transports publics; favoriser l'établissement de liens économiques, sociaux et environnementaux positifs entre zones urbaines, périurbaines et rurales; renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel).

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 11 juin 2019.

Toutes les informations sur cet appel à projets sont ici