Appel à projets « Sport et santé en territoires fragiles » de la Fondation de France

La reprise et la pratique des activités physiques constitue un enjeu de santé publique: la Fondation de France a ouvert son appel à projets « sport et santé en territoires fragiles » et souhaite ainsi participer à l’amélioration de la santé de personnes atteintes de maladies chroniques vivant en milieu rural ou en quartier prioritaire. Date limite de dépôt : 19 janvier 2022.