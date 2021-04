Les ordonnances prises en application de la loi d’urgence covid-19 ont permis aux responsables associatifs de reporter ou de modifier la tenue des réunions des instances associatives. L’ensemble des dispositions de l’ordonnance 2020-321 et de ses décrets d’application concernant les mesures dérogatoires sont reconduites et ce jusqu’au 31 juillet 2021 selon les mêmes modalités.

Ces dispositions dérogatoires concernent les possibilités de report, les conditions à respecter pour la mise en œuvre des dispositifs de visio/audio-conférence, les modalités de consultation écrite et de vote par correspondance notamment des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé.

Le schéma explicatif en vigueur jusqu’au 31 juillet 2021

Consultez l’ordonnance Ordonnance du 25 mars 2020