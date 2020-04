Associations : des rencontres virtuelles rien que pour vous

Le service départemental Proj’aide adapte son offre de services pour mieux répondre à vos besoins. Vous souhaitez partager des questionnements, échanger avec une conseillère technique et avec d’autres bénévoles ? Nous vous invitons dans notre « salon de discussion » virtuel hebdomadaire. N’hésitez plus !

L’idée ?

Parce qu’il est toujours bon de prendre de la distance et d’avoir des regards extérieurs, ce « salon de discussion » virtuel est pensé comme un espace d’échanges vous permettant d’évoquer votre quotidien, de partager vos interrogations, mais aussi vos inquiétudes ou vos enthousiasmes, liés ou pas à la situation très particulière que nous traversons.

Accompagnés d’une conseillère technique qui vous apportera éclairages et expertise, il s’agit aussi, de mettre en partage des retours d’expérience, des astuces, des solutions.

Le principe ?

Pour commencer, on se connecte ! Tous les jeudis, entre 14h et 16h, cliquez sur ce lien pour accéder à la visioconférence. Celle-ci se fera via l’outil Jitsi, un logiciel libre. Le lien vous permettra d’ouvrir un « salon de discussion » (sur Chrome ou Firefox).

N’hésitez pas à consulter notre tutoriel téléchargeable ci-dessous pour connaître les étapes à suivre.

Premier rendez-vous, jeudi 7 mai à 14h en cliquant sur ce lien.

Vous avez des questions pointues que vous ne souhaitez pas partager ou qui nécessitent un temps d’échange plus spécifique ? N’hésitez pas à prendre un rendez-vous personnalisé avec une conseillère technique au 01 49 56 85 37 ou par courriel.