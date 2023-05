Associations, quelles obligations à l’égard de la SACEM ?

La SACEM est une société privée à but non lucratif, fondée et gérée par ses membres, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Elle ne fait ni épargne ni profit. Toutes ses ressources sont utilisées pour répartir les droits d’auteur, jouer un rôle de prévoyance via des allocations et soutenir financièrement les projets culturels.

Quelles sont ses missions ?

Ses missions essentielles sont :

Collecter et répartir les droits d’auteurs, elle fonctionne comme une coopérative

Offrir à ses membres des services d’accompagnement sur tous les sujets relevant de la protection sociale et de la formation professionnelle,

Accompagner la création par la subvention de spectacles

La SACEM protège tout type de musique : les textes, la musique de films, les œuvres comiques, le doublage de film, etc. Cela représente 166 millions d’œuvres françaises et internationales.

Le droit d’auteur est l’unique rémunération des auteurs et compositeurs. Il repose sur deux fondements : le droit moral et le droit patrimonial, géré par la SACEM.

Qui paye les droits d’auteurs ?

Toute personne qui diffuse de la musique en public.

Seules les séances dans le cadre privé et familial, en dehors de toute communication, bénéficient de la gratuité.

Il y a quelques exceptions, lors de la Fête de la musique ou le Téléthon, par exemple. La Sacem accorde alors une autorisation gratuite de diffusion de musique. Par ailleurs, si vous utilisez des œuvres tombées dans le domaine public (au bout de 70 ans), vous ne paierez pas de droits d’auteur pour celles-ci. Enfin, la SACEM peut également parfois exonérer des manifestations philanthropiques ou humanitaires.

Attention, le cadre associatif n’est pas un cadre privé et les soirées avec les adhérents non plus. De même, si votre manifestation est gratuite et que vous n’avez pas de dépenses, vous devrez tout de même vous acquitter des droits d’auteur.

Les collaborateurs de la SACEM sont des agents assermentés. Ils peuvent se déplacer sur les manifestations et procéder à des constats.

Où va l’argent ?

85% des sommes collectées sont reversées aux créateurs. Ce sont plus de 370.000 créateurs et éditeurs qui ont touché des droits d’auteur en 2021 en France et dans le monde. Avec ces sommes, ils peuvent continuer à créer des œuvres.

Comment sont calculés les tarifs ?

Il existe deux façons de calculer les tarifs : au forfait ou au pourcentage.

Pour toute manifestation où la musique est un support, le forfait s’applique lorsque le prix d’entrée est inférieur à 20€ et le budget des dépenses inférieur à 5.000€. Une grille tarifaire fixe le coût des forfaits.

Pour tous les autres cas, c’est le pourcentage qui s’applique. Il est variable en fonction de l’importance, de la nature de la manifestation, de la recette et du budget (par exemple 4,4% pour un spectacle de danse 2,5% pour une kermesse de fin d’année).

Si vous déclarez votre manifestation en amont de la diffusion musicale, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20%.

Bon à savoir : si vous êtes adhérent d’une fédération signataire d’un accord de partenariat avec la SACEM ou si votre association est agréée "éducation populaire", vous pouvez avoir une réduction de 12.5%.

Questions diverses

Il est utile de vérifier que la salle de spectacle ou le lieu (une maison de retraite, un centre social, un restaurant, etc.) dans lequel va se produire la manifestation ne paye pas déjà des droits d’auteurs ou un abonnement à la SACEM. Attention, c’est toujours l’organisateur qui paie.

Diffuser une radio est également soumis au droit d’auteur.

Utiliser l’espace public (danser dans la rue par exemple) et faire passer un chapeau n’entraine pas une obligation de déclaration.

En cas de diffusion sur les réseaux sociaux, il n’est pas utile de payer des droits, car des accords ont été signés entre la SACEM et les principales plateformes (Facebook, Instagram, Youtube, etc.)

Si l’association projette un film pour ses adhérents, le droit à l’image et au son s’applique sous la forme d’un minimum forfaitaire.

Si un artiste se produit pour vous, c’est une prestation, vous devrez payer des droits d’auteur à la SACEM. Il ne pourra pas céder ses droits.

Lorsque vous diffusez une œuvre dans un cadre pédagogique (cadre scolaire ou conservatoire de musique), vous êtes exonérés des droits d’auteur. En revanche, une fête universitaire ou un concert de fin d’année ne le seront pas.

Comment se déclarer ?

Vous pouvez téléphoner à la délégation régionale ou aller sur sacem.fr. Il suffit de créer un compte en ligne. Vous pourrez effectuer toutes les démarches, jusqu’au paiement.

Sur la plateforme, vous pourrez déclarer la liste des œuvres jouées lors de la manifestation.

La SACEM étudie cette liste et établit une facture.

Pour toute question, vous pouvez contacter la Direction Territoriale Ile de France Sud-Est Stéphane HAGARD par courriel (dl.idf.sudest@sacem.fr) ou par téléphone au 01.76.76.75.00.