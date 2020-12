Associations : vous êtes concernées par le soutien à l’économie sociale et solidaire (ESS)

Dans le cadre du plan « France Relance », le Ministère de l’Economie, des finances et de la relance a publié 15 appels à projet à destination des structures de l’ESS, 5 d’entre eux sont d’ores et déjà ouverts.

Les appels à projets ouverts

1. Le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté, qui se clôture le 15 janvier 2021

2. Le soutien aux tiers-lieux « Fabriques de territoire », qui se clôture le 15 janvier 2021

3. Le fonds « Avenir Bio », qui se clôture le 12 janvier 2021

4. Le soutien territorial « Soutien à l’investissement et la modernisation de l’industrie », ouvert depuis le 1er septembre 2020 et jusqu’à épuisement des fonds.

5. Le soutien aux « projets alimentaires territoriaux (PAT) », qui se clôture le 15 janvier 2021 et qui sera à nouveau ouvert du 15 mars au 15 avril 2021.

Les appels à projets à venir

1. Développement de l’hébergement d’urgence

2. Le développement des jardins partagés, en décembre 2020

3. Le fonds de soutien à l’émergence de projets dans le tourisme durable, dès janvier 2021

4. Le fonds d’investissement dans le réemploi et le recyclage, dès janvier 2021

5. L’opération « paniers fraîcheur », entre janvier et mars 2021

6. Les quartiers culturels créatifs (tiers-lieux), dès janvier 2021

7. Le soutien à la création artistique, entre juin 2021 et mai 2022

8. Le soutien à la transformation numérique du sport,1er semestre 2021

9. Le soutien à l’emploi des jeunes dans le sport, début 2021

10. Le soutien aux emplois FONJEP Jeunes, fin 2020

Et toujours, les mesures de soutien aux structures de l'ESS : le fonds de solidarité, le prêt garanti et prêts directs, l'activité partielle, les exonérations et reports de charges, plans de soutien…