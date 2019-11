Comment éveiller les envies d’agir de vos bénévoles et de votre public ? Le service Proj’aide offre une nouvelle forme de rencontre et d’échanges avec cet atelier le 22 novembre prochain !

Proj’aide propose aux dirigeant.e.s bénévoles un atelier sur le thème suivant : comment éveiller les envies d’agir des citoyen.ne.s, de vos adhérent.e.s et des bénévoles déjà présent.e.s dans votre structure ? Comment devenir acteur.trice, et non pas simple consommateur.trice ?

L’objectif ? Partager en petit groupe des expériences, découvrir des animations participatives, des techniques facilement réutilisables…

Animé par l’association Astérya, l’atelier aura lieu le vendredi 22 novembre de 14h à 17h, dans les locaux de Proj’aide : inscription conseillée.