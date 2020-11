Atelier de la citoyenneté : « Homophobie, LGBTphobie, encore tabous dans le secteur sportif ? »

Le monde du sport prend encore très peu en charge le problème sociétal de l’homophobie et la LGBTphobie. Pour la plupart des associations sportives, « Ça n’est pas un problème ». Et pourtant, allusions homophobes, insultes, homosexualité cachée par peur des réactions, etc. Pour faire progresser les mentalités et les comportements au sein de votre association, rendez-vous le 7 décembre prochain.

Depuis 2019, le service Proj’aide propose des Ateliers de la citoyenneté, temps d’échanges, de partages d’expérience et de réflexion sur ce qu’est ou devrait être une société plus durable, collaborative et humaine.

L’univers sportif s’est construit autour du culte de la performance et d’un modèle de masculinité conquérante et virile qui exclut trop souvent celles et ceux qui ne s’y conforment pas.

D’après une enquête de 2020 de la Ligue nationale de rugby, 75% des répondants estiment qu’il est encore difficile de parler des questions d’homophobie dans le sport. 87% d’entre eux estiment qu’il n’est pas facile d'être un joueur de rugby homosexuel (1).

Sexisme, homophobie, LGBTphobie, autant de comportements discriminants qui ne peuvent plus avoir leur place dans les associations sportives. En 2020, le département du Val-de-Marne a signé la charte LGBT+ de l’association l’Autre cercle. Cette première étape pour une société plus égalitaire, s’inscrit dans un combat, plus global, contre toutes les discriminations et notamment celles fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Le service Proj’aide vous propose un Atelier de la citoyenneté pour briser les tabous et promouvoir la différence dans le monde sportif et, plus généralement, au sein de toute la société.

Animé par l’association SOS Homophobie, l’atelier aura lieu le lundi 7 décembre de 14h à 17h, en visioconférence.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire : par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel.

(1) Etude Oliver Wyman "Rugby et homophobie : quelles réalités ? "- 2020 – Ligue nationale de Rugby