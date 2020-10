Atelier de la citoyenneté : les outils de l’animation participative

Rien de tel qu’une animation participative pour dynamiser une réunion et permettre une prise de décision éclairée par la vision de chacun et chacune. Vous souhaitez découvrir les outils et techniques à adopter ? Rendez-vous le 27 novembre.

Vous en avez assez des réunions ronronnantes où personne ne prend la parole ? Vous avez envie d’organiser des débats stimulant l’énergie et la créativité des participantes et participants ? Des animations favorisant la prise de parole et la création d’une culture commune ?

Le service Proj’aide vous propose un atelier pour vous permettre d’acquérir les outils, techniques et postures pour mettre en œuvre la participation au sein de votre association, avec les bénévoles, les adhérentes et adhérents, citoyens et citoyennes …

Animé par l’association Astérya, l’atelier aura lieu le vendredi 27 novembre de 9h30 à 12h30, dans la grande salle de l’Echat – 121 avenue du général de Gaulle à Créteil.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est fortement conseillée : par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel.

L’atelier se tiendra dans le respect des consignes sanitaires : distanciation physique et gestes barrières. Le port du masque est obligatoire.

En cas de situation sanitaire aggravée, le service Proj’aide pourra proposer cet atelier à distance, par visioconférence.