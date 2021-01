Atelier de la citoyenneté : les outils de l’animation participative (bis)

Vous en avez assez des réunions ronronnantes où (presque) personne ne prend la parole ? Vous avez envie d’organiser des débats stimulant l’énergie et la créativité des participantes et des participants ? Des animations favorisant la prise de parole et la création d’une culture commune ? Bref, vous voulez dynamiser vos réunions et permettre une prise de décision collective, où chacun et chacune a son avis à donner ?

Le service départemental Proj’aide vous propose un nouvel atelier pour vous permettre d’acquérir les outils, techniques et postures pour mettre en œuvre la participation au sein de votre association, avec les bénévoles, les adhérentes et adhérents, citoyens et citoyennes.

Animé par l’association Astérya, l’atelier aura lieu le vendredi 5 février de 9h30 à 12h30, en visioconférence.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité et l’atelier se déroulant à distance, l’inscription est indispensable.

Téléphone : 01 49 56 85 37

Courriel : projaide@valdemarne.fr