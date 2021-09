Atelier de la citoyenneté : quelle place pour les bénévoles en situation de handicap dans mon association?

Il est dans l’ADN des associations d’être ouvert à tous et d’accueillir toutes les bonnes volontés. Pour autant, force est de constater que les bénévoles en situation de handicap ne sont pas toujours nombreux dans les associations « non spécialisées ». Vous souhaitez, vous aussi, œuvrer pour une société plus inclusive ? Nous vous attendons le vendredi 22 octobre à 9h30. A vos agendas !

L’association doit pouvoir permettre à chacun d’accéder au bénévolat et de réaliser tout son potentiel en étant acteur associatif à part entière. Cela implique de proposer un environnement bienveillant, non discriminant et d’adapter ses pratiques quand cela est nécessaire.

Cet atelier a pour objectif de :

Favoriser la réflexion autour des questions liées à la vie associative et au handicap

Proposer des solutions ou des idées nouvelles afin de favoriser le changement dans les pratiques bénévoles et associatives

Intervenants

Le collectif LA MIETE

La MIETE (Maison des Initiatives, de l'Engagement, du Troc et de l'Echange) accueille, accompagne et permet la rencontre, dans une démarche participative de 80 associations, 250 membres individuels et plus de 1000 personnes depuis 2012. Elle a pour mission l’accompagnement des porteurs de projets individuels ou collectifs, la formation et la sensibilisation à la différence et à la diversité, la fédération et l’animation des différents acteurs (associations, structures de l’économie sociale et solidaire, collectivités…), l’expérimentation dans le champ de l’innovation sociale.

L’association Adopte une asso

Elle met en lien des associations en recherche de bénévoles avec des personnes fragiles, exclues ou en situation de handicap en recherche de missions bénévoles.

Modalités pratiques

L’atelier se tiendra en visio-conférence le vendredi 22 octobre de 9h30 à 12h30 pour un maximum de 15 participants.

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire 01 49 56 85 37 ou par courriel.