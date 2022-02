Atelier numérique dans les locaux de Proj’aide 

Vous souhaitez utiliser des applications et Internet pour gérer votre association ou pour développer vos projets à plusieurs ? Proj’aide vous accompagne dans la découverte de ces outils et la pratique de quelques-uns d’entre eux lors d’un atelier le vendredi 18 mars à 9h, à Créteil. Les places sont limitées.

L’atelier se tient à Proj’aide, au 121 avenue du Général de Gaulle à Créteil. Il débute à 9h30 pour se terminer à 11h30.

Pourquoi cet atelier ?

L’objectif de l’atelier «utiliser Internet et des applications à plusieurs pour développer son association» est de comprendre l’intérêt d’utiliser des applications basiques à plusieurs et d’en utiliser quelques-uns en collectif.

Il s’agit d’applications ou d’outils à utiliser en même temps et à plusieurs, comme écrire sur un document ou sur un tableau pour gagner du temps et favoriser la collaboration des membres de l’association ; on parle d’outils collaboratifs.

Comment se déroule l’atelier ?

L’atelier est animé par un conseiller numérique France services et une conseillère technique Proj’aide. Les places sont limitées pour privilégier des échanges fluides avec chaque participant et des temps de pratique sont prévus.

Qui peut participer ?

Toutes les personnes qui s’interrogent sur les outils à utiliser à plusieurs ou qui souhaitent les découvrir tout en étant accompagnées. Une conseillère peut vous contacter afin d’apprécier avec vous la pertinence des ateliers vis-à-vis de votre situation et de vos besoins.

Comment s’inscrire ?

Auprès de l’accueil de Proj’aide, par téléphone au 01 49 56 85 37 ou par courriel via projaide@valdemarne.fr