Atelier numérique "Les premiers pas sur les réseaux sociaux"

Il mettra l’accent sur Facebook et Instagram et associera approche théorique (intérêt d’un réseau social, présentation des principaux réseaux sociaux, focus sur Instagram et Facebook) et pratique (création de compte, création de pages, publication d’image et de vidéos).

Cet atelier est animé par un conseiller numérique France services et vous est proposé le vendredi 21 avril de 9h30 à 11h30.

En présentiel à Proj’aide – Immeuble Echat, 121, avenue du Général de Gaulle à Créteil.