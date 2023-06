De nouveaux locaux

Après une année bien chargée, il est temps de se ressourcer et de rêver à de nouveaux projets. Profitez de l’été pour préparer votre rentrée associative, faire le point sur les missions des bénévoles, songer à de nouveaux partenariats ou vous préparer pour le forum des associations de votre ville. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec une conseillère technique ! Le service Proj’aide vous accueille dans ses nouveaux locaux à l’immeuble Pyramide, situé au pied du métro Echat (ligne 8) dès le 6 juillet.

Les formations d’été s’y dérouleront du 6 au 12 juillet.

Un nouveau programme de formation…

Le programme de formation 2023/2024 sera disponible avant la rentrée. Les inscriptions aux formations seront ouvertes mi-août. Vous pourrez vous inscrire sur le site valdemarne.fr, sur place à Créteil, en appelant ou en écrivant à Proj’aide.

Le catalogue s’enrichit de nouvelles propositions, comme par exemple "Choisir le bon statut pour son projet", "Créer un emploi", "Créer une affiche ou un flyer", "Diversifier ses financements : le mécénat et le sponsoring". Et en partenariat avec le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) : "Mettre en place le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans son association", "Les outils numériques : faire des choix éthiques et pratiques", "Répondre à un appel d’offres".

… pour les bénévoles et les salariés associatifs

Vous êtes bénévole dans une association dont le siège social se trouve dans le Val-de-Marne ? Ces formations vous sont destinées.

À noter : les formations "Vie pratique" sont aussi ouvertes à tous les porteurs de projets résidant dans le Val-de-Marne. Seule condition : avoir assisté à la formation "créer une association", ou être suivi par Proj’aide dans le cadre de la création de son association.

Vous êtes salarié du secteur associatif ? Vous pouvez désormais assister aux formations proposées par Proj’aide. Cependant, les bénévoles restent notre priorité ! Aussi les demandes d’inscription des salariés seront-elles enregistrées sur une liste d’attente. Les salariés seront informés une semaine avant la date de la formation de la confirmation de l’inscription. Attention, la participation à ces formations ne rentre en aucun cas dans le cadre de la formation professionnelle, et ne pourrait s’y substituer.

Le service Proj’aide vous souhaite un bel été et de très bonnes vacances !

Proj’aide se situe à l’immeuble Pyramide : 80, avenue du Général de Gaulle à Créteil, le service est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 (fermé le mardi matin).

Accès par ascenseur : centre commercial de l’Echat – 1er étage



Contactez-nous au 01 49 56 85 37 ou par courriel projaide@valdemarne.fr