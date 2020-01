Bénévalibre : un logiciel libre pour valoriser le bénévolat

Une application pour comptabiliser le temps passé par les bénévoles dans une activité associative : grâce à cet outil gratuit, valorisez le bénévolat de vos membres actifs dans vos bilans et rapports !

Pour les bénévoles comme pour les associations, l’application permet de suivre les actions et le nombre d’heures passées à agir pour le compte des projets associatifs. Elle est particulièrement conçue pour les petites associations et est simple d’utilisation.

L’application a été conçue par un collectif d’associations qui se soucie du caractère libre : il est possible de modifier l’application si on en a les moyens et il y a une dimension éthique : les critères de valorisation ne sont pas imposés aux associations, ce sont elles qui décident de la manière dont elles comptabilisent le temps passé.

Aussi, Bénévalibre est l’outil idéal pour valoriser ses heures de bénévolat au vu de la création du compte engagement citoyen (CEC). En effet, le CEC permet aux dirigeant.es associatifs d’acquérir des heures sur le compte personnel de formation, de bénéficier de jours de congés pour s’impliquer dans l’association ou encore de faciliter la reconnaissance des compétences.

Utilisez cette application gratuite pour témoigner d’une activité soutenue et d’un cercle dynamique de bénévoles !