Bonne année !

Toute l’équipe Proj’aide vous souhaite une bonne fin d’année 2021 et un bon début d’année 2022 ! La crise sanitaire a impacté cette année encore notre quotidien et l’activité associative, mais vous, dirigeants et bénévoles de terrain, êtes toujours présents, et nous vous en remercions.

Le service Proj’aide continue à vous accompagner en 2022 grâce à :

- des rendez-vous individualisés

Rencontrez une conseillère technique autour des sujets qui vous occupent, ou vous préoccupent.

- des initiatives régulières sur des thématiques précises

Matinales, Ateliers de la citoyenneté, et bientôt des ateliers sur les « premiers pas du numérique dans mon association » (plus d’information en janvier).

Vous recevrez des invitations dans votre boite de réception et des informations dans nos lettres d’information.

- des formations, dont voici le programme pour janvier

La comptabilité en partie simple, jeudi 6 de 9h30 à 17h

Etablir un budget prévisionnel, jeudi 13 de 18h à 21h

Construire un projet de solidarité internationale, les mardi 18 et mercredi 19 de 9h30 à 17h

Créer une association, samedi 15 de 9h30 à 12h30

Réussir sa campagne de crowdfunding, jeudi 27 de 9h30 à 17h.

Pour le moment, ces rencontres ont lieu à distance, et nous espérons vous retrouver bientôt dans nos locaux.

Le service Proj’aide s’adapte également aux besoins des bénévoles, notamment sourds ou malentendants, et permet d’assister à des rendez-vous à distance (via l’application Acceo) et à des formations grâce à des interprètes en langue des signes française (LSF). La prochaine formation en LSF, sur « les bases de la comptabilité », aura lieu le mardi 8 mars de 18h à 21h.

A bientôt !