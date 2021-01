Bonne année 2021!

L’année 2021 débute et avec elle, tous les espoirs sont permis. Espérons qu’elle nous apporte joie et apaisement après une année 2020 si particulière, ponctuée par les soubresauts de la crise sanitaire.

Même si, en 2020, le moral n’a pas toujours été au beau fixe, l’année reste positive : vous avez poursuivi vos actions et gardé le lien avec vos adhérents et adhérentes. Vous vous êtes préoccupés des plus fragiles, vous vous êtes adaptés et vous avez tenu bon. Et c’est précieux pour la suite. Merci à vous, citoyens, citoyennes et bénévoles associatifs!

Ce que l’on a observé, c’est que beaucoup d’entre vous ont « profité » des creux d’activité pour assister à nos formations et ateliers ou venir en rendez-vous afin de passer ce cap difficile : pour rédiger de nouveaux statuts, remettre à neuf le site Internet, lancer de nouveaux projets ou remettre votre comptabilité « d’équerre ».

Le service Proj’aide s’est aussi adapté. En télétravail durant 5 mois de l’année 2020, nous avons revu le programme de formations, basculé en visioconférence les rendez-vous, les ateliers et les Matinales. Et vous avez répondu présentes et présents !

Ainsi, vous êtes 545 porteurs et porteuses de projets et bénévoles à avoir participé aux 72 sessions de formation proposées en 2020. C’est davantage de sessions que les années précédentes, même si vous étiez moins nombreux, car nous avons fait le choix de limiter le nombre de participants à 10, au lieu de 16 dans nos locaux, pour favoriser les échanges.

Le nombre de rendez-vous a également augmenté : 250 au lieu de 200 en moyenne les années précédentes.

Nous avons proposé davantage de formations « territorialisées et à distance », et, nouveauté 2020, deux formations ont été interprétées en langue des signes française (LSF) pour permettre l’accès de tous et toutes à nos sessions.

La newsletter, auparavant mensuelle, devient bimensuelle, pour être au plus près de l’actualité. Enfin, vous avez découvert la nouvelle lettre départementale de soutien à la vie associative, Engagé.es, qui s’articule autour d’un thème d’actualité et de ressources associées. Nos objectifs pour 2021 : poursuivre les actions mises en place et aller plus loin sur les questions d’inclusion et de l’accompagnement à la transition numérique des associations notamment.

Si nos locaux demeurent fermés au public actuellement, nous espérons vous y retrouver au plus vite ! Et, rêvons un peu, nous retrouver pour une soirée associative et conviviale.