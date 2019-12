Budget citoyen : imaginez les parcs départementaux de demain !

Associations, soyez relai de cette démarche et proposez des idées en tant que citoyennes et citoyens !

Tous et toutes les Val-de-Marnais·es, à partir de 11 ans, ont jusqu’au 31 décembre pour proposer des idées et des projets pour améliorer le vivre ensemble et l’écologie dans les parcs du Département. En avril 2020, ils et elles pourront voter pour leurs projets favoris. Le Département a réservé une enveloppe de 2,5 millions d’euros et s’engage à réaliser l’ensemble des projets lauréats.

Les projets déposés doivent proposer une dépense d’investissement (c’est-à-dire un aménagement ou un équipement pérenne) dans l’un des 16 parcs concernés. Les projets peuvent être déposés en ligne, ou dans les différents lieux d’accueil du Département.

Au sein de ces parcs, tous les projets sont les bienvenus : jeunesse, sport, détente, accessibilité, culture, … A vous de proposer et de choisir les idées les plus utiles et les plus novatrices !

Des rencontres sont organisées pour vous présenter la démarche, répondre à vos questions, développer vos idées et construire ensemble des propositions.

Venez nous rencontrer :